15 concerts d'anthologie à Essaouira pour honorer le patrimoine judéo-arabe

La ville d'Essaouira accueillera du 31 octobre au 3 novembre prochain, la 16è édition du Festival "Les Andalousies Atlantiques'', avec au menu 15 concerts d'anthologie dont l’objectif est de donner au patrimoine musical judéo-arabe ses lettres de noblesse. Initié par l'Association Essaouira-Mogador, ce Festival se veut un rendez-vous annuel incontournable et un événement unique au monde. "Pour ceux qui ont pu en douter il y a plus de quinze ans quand a vu le jour à Essaouira le Festival des Andalousies Atlantiques, c'est au Maroc, au Maghreb et en terre d’islam que chaque année des milliers de musulmans et de juifs se donnent rendez-vous pendant plusieurs jours pour chanter ensemble, jouer de la musique ensemble et fêter dans la joie leurs histoires partagées, leurs mémoires mêlées et leur patrimoine musical interprété à quatre mains et comme souvent à Essaouira alternativement en arabe et en hébreu'', lit-on dans un communiqué de l'Association Essaouira-Mogador. Et de poursuivre que 2018 avait été, à cet égard, une édition d’exception. Rarement, en effet, on aura vu la musique et le chant susciter autant d’émotions, autant de larmes pour exprimer la joie des retrouvailles à l’écoute de cette musique brodée, ce "matrouz" dont le Maroc a le secret et le talent enracinés dans la profondeur et la richesse d’une histoire plusieurs fois millénaire.