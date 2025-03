13ème édition des Nuits du Samaâ et du Madih à Oujda

Le théâtre Mohammed VI d’Oujda a accueilli récemment la 13ème édition des Nuits du Samaâ et du Madih, organisée à l’occasion du mois sacré de Ramadan.



Organisé par la Commune urbaine d’Oujda et l’Association Arrayane pour la création artistique en collaboration avec la Direction régionale de la culture de l’Oriental, cet événement vise à contribuer à l’animation culturelle de la ville durant ce mois béni et à la promotion de ce genre artistique distingué et très apprécié par les habitants de la capitale de l’Oriental.



La première soirée de cette manifestation culturelle a été marquée par des prestations hautes en couleur des ensembles de l’Association Chabab Mohammed et de l’Association Al Ahbab de l’art du Madih et Samaâ.



Lundi soir, les spectateurs, venus nombreux, étaient au rendez-vous avec le groupe Arryane et le groupe de la Taifa Issaouia d’Oujda, au grand bonheur des mélomanes et amateurs de ces arts authentiques.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Zerrouki, chef de service des affaires sociales et de l’animation culturelle et sportive à la Commune d’Oujda, a indiqué que cet événement vise la contribution à l’animation culturelle des nuits ramadanesques, mettant l’accent sur le rôle de ce genre d’événements dans la préservation du patrimoine immatériel national et de faire connaître cet art ancestral auprès des générations montantes.



Il a poursuivi que cette manifestation culturelle et spirituelle vise aussi à renforcer les échanges et les liens entre les groupes et associations actives dans le domaine du Madih et du Samaâ au niveau de la ville d’Oujda, dans le cadre de la promotion de la culture, pilier essentiel du développement local, a-t-il ajouté.



M. Zerrouki a, par ailleurs, appelé les acteurs et associations oeuvrant dans le domaine culturel à soutenir cette rencontre artistique afin d’en faire un rendez-annuel incontournable et promouvoir son rayonnement.



De son côté, le président de l’Association Arrayane, Marouane Bentella, a indiqué que pour cette 13ème édition les passionnés et les férus de l’art du Madih et du Samaâ ont eu le plaisir d’apprécier une riche programmation, formulant le souhait que le succès de cet événement se poursuive dans les années à venir.



Mettant l’accent sur l’interaction du public avec les prestations des groupes invités de cette édition, il a relevé le rôle et l’importance de ce genre de manifestations dans l’encouragement et la perpétuation de la pratique de ces arts authentiques et la préservation de ce riche patrimoine culturel.