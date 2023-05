13ème Salon régional du livre à Marrakech: Une contribution de taille à la dynamique culturelle locale

Le Salon régional du livre à Marrakech qui a soufflé, mercredi, sa 13ème bougie, est de nature à jouer un rôle indéniable dans la dynamique culturelle que connait la Cité ocre dans divers domaines, outre sa contribution remarquable dans la consécration de la culture de la lecture, notamment chez les générations montantes.



Initié jusqu'au 26 mai sous le thème "Le livre, un horizon de développement durable", par la Direction régionale de la culture à Marrakech-Safi, ce Salon offre, sans nul conteste, l'opportunité de vulgariser et promouvoir davantage la lecture publique et de consacrer cette culture du livre chez les jeunes et les enfants, et ce, partant du constat que la lecture demeure un pilier majeur dans l'édification de la société de la connaissance et du savoir, et de la consolidation de l'action en faveur d'un développement durable.



Cette nouvelle édition connaît la participation de 34 maisons d'édition qui exposent leurs dernières parutions dans divers domaines créatif, intellectuel et artistique, avec comme ambition de rapprocher davantage le livre, des différentes couches de la société, tout en mieux communiquant autour des publications et livres, ainsi que des auteurs et leurs différentes expériences.



Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Samir Ouanassi, chef de service des affaires culturelles à la Direction régionale de la culture Marrakech-Safi, a fait savoir que la thématique arrêtée pour cette édition reflète clairement la valeur permanente du livre, notant que ce Salon est marqué par la participation de nombre d'éditeurs des plus connus à l'échelle nationale comme au niveau local, outre nombre d'établissements publics.



La finalité étant de rendre le livre plus accessible à un grand nombre de personnes parmi les élèves et les visiteurs de ce Salon, a-t-il enchaîné, estimant que l'ouvrage en version papier procure chez l'utilisateur, un plaisir de lecture très particulier.

Il s'est félicité de voir la ville de Marrakech disposer d'un Salon du livre annuel, qui se veut un rendez-vous fixe, outre un Salon itinérant qui sillonne différentes provinces de la région de Marrakech-Safi.



Dans la foulée, il a loué le rôle de taille que joue l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi en termes de coordination, à la faveur de l'organisation d'ateliers au profit des élèves des établissements scolaires mais aussi, de visites qu'effectuent les élèves à ce Salon.



De son côté, Bassmala Sabih, jeune élève et lauréate au niveau régional du prix de la 7ème édition du concours "Défi de la lecture", a fait savoir que ce Salon offre l'occasion de découvrir nombre de livres, estimant que le livre demeure son meilleur compagnon de vie et la lecture est une clé de sa réussite.

"La lecture demeure très importante dans notre vie intellectuelle, comme le besoin de manger, de boire ou encore de respirer. Sans le livre, on ne pourra nullement mener une vie joyeuse", a-t-elle dit.



Mme Saadia Dani, enseignante au sein de l'établissement scolaire public Mohamed Regragui, a fait savoir que les élèves (filles et garçons) qui l'accompagnent lors de la visite de ce Salon, sont considérés parmi les premiers à avoir adhéré au projet "Défi de la lecture" et qui sont devenus de vrais mordus de la lecture et du bouquin.



Dans la foulée, elle a mis en avant les efforts inlassables menés par la famille éducative afin de faire aimer la lecture à cette jeune frange de la société surtout, si on doit déplorer l'addiction qui s'est installée chez certains, pour les appareils électroniques.



Au menu de ce Salon, organisé en partenariat notamment avec la wilaya de la région Marrakech-Safi, le Conseil communal de Marrakech, l'AREF- Marrakech-Safi, la Direction régionale de la jeunesse, la Maison de la poésie à Marrakech et le Centre culturel Espagnol "Cervantes", figurent 22 cérémonies de signature de livres réalisés par des auteurs issus de différentes villes et provinces de la Région dans les domaines de la poésie, du conte et du roman.



Les visiteurs du Salon seront également au rendez-vous avec une quinzaine d'ateliers de formation prévus dans nombre d'établissements scolaires de la région, axés sur l'art de la narration, la lecture en différentes langues, et la calligraphie arabe, outre des concours de lecture, des matinées récréatives et des activités culturelles destinés, in fine, à consolider les liens des enfants et jeunes avec le livre, de manière à le hisser au rang de leurs priorités quotidiennes.



A noter que ce Salon du livre connaîtra la présence d'un aréopage de critiques, d'intellectuels et de chercheurs intéressés par les questions de l'édition et du livre.