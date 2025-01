11ème édition du Festival "Bachikh" à Tanger

La 11è édition du Festival "Bachikh", commémorant le Nouvel An amazigh, se tiendra, du 11 au 13 janvier à Tanger, à l'initiative de l'Association "Amazighs de SAnhaja du Rif".



Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le festival comprendra une série de rencontres intellectuelles et culturelles, des expositions de produits amazighs, de tableaux et d’œuvres littéraires, ainsi que des performances musicales traditionnelles.



Au programme du festival figure également une conférence sur "La littérature et son rôle dans la valorisation du patrimoine culturel amazigh des tribus Sanhaja de Srayr", qui traitera de la littérature en tant que principal moyen de transmettre la culture et l'histoire d'une génération à l'autre et de préserver les héritages.



Une conférence sur "La crise identitaire dans les pays du monde amazigh", notamment dans les régions à multiples influences culturelles et identitaires, ainsi qu’un atelier sur "La revitalisation linguistique et culturelle des langues minoritaires : éléments d’approche" sont également prévus.



S’agissant du volet musical, cet événement culturel prévoit des performances musicales de la tradition des tribus Sanhaja de Srayr, ainsi qu’une soirée dédiée à la musique amazighe avec la participation d’Aïcha Tachinouite, de Samira Belhaj, de Karim El Marssi, de Nabil Targuisti et d’autres.



Par ailleurs, un hommage sera rendu à plusieurs figures éminentes de Sanhaja de Srayr, pour leurs efforts dans la préservation du patrimoine historique et culturel des tribus du Rif.



Le "Bachikh", également connu sous les noms de "Bilmawen" et "Boujloud" dans d'autres régions du Royaume et célébré pendant une semaine à l’occasion du Nouvel An amazigh ou le début de l’année agricole, est une tradition profondément enracinée dans la région de Sanhaja de Srayr au nord du Maroc.