​Zaina Nyiramatama nommée ambassadrice du Rwanda à Rabat

L'ancienne secrétaire exécutive de la Commission nationale pour les enfants (NCC) du Rwanda, Zaina Nyiramatama, vient d’être nommée nouvelle ambassadrice du Rwanda au Maroc, annonce samedi un communiqué de la Primature.

Elle remplace l’ancien mufti de la République du Rwanda, Cheikh Saleh Habimana, qui avait été nommé en juillet 2019 comme premier ambassadeur du Rwanda à Rabat.

La nomination de Zaina Nyiramatama, qui avait occupé auparavant le poste de chef du Bureau de liaison de l'Union africaine au Tchad, a été annoncée au terme d’un Conseil de gouvernement réuni sous la présidence du chef de l’Etat, Paul Kagame.

L’ambassade du Rwanda au Maroc avait été inaugurée en janvier 2020 à Rabat par le secrétaire d'Etat rwandais aux affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Les relations entre le Maroc et la République du Rwanda ont connu un tournant historique après les visites effectuées par le président Paul Kagame au Maroc, en juin 2016 et par SM le Roi Mohammed VI au Rwanda, en octobre de la même année.

Les deux pays ont su asseoir un partenariat solide avec la signature de plus de 30 accords de coopération, des échanges de visites de plus en plus réguliers et une coordination dans les enceintes régionales et internationales.