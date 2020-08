​Youssef Amrani met en lumière l’importance du projet de société initié sous le leadership de S.M le Roi

L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a mis en valeur, mardi, l’importance du projet de société initié au Maroc sous le leadership de S.M le Roi Mohammed VI.

«Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, c’est un véritable projet de société qui a été initié », a-t-il affirmé dans une tribune libre publiée sur les colonnes du quotidien sud-africain, "The Star".

Le Maroc poursuit avec confiance, force et détermination les efforts pour gagner le pari d’avenir, a-t-il écrit, relevant qu’au moment où le Royaume s’apprête à célébrer l’heureuse Fête de la Jeunesse, il apparaît que la vivacité, la force et la vigueur de la Nation marocaine continuent d’honorer leur rôle dans l’édifice d’un Maroc moderne et prospère.

Les osmoses du modèle marocain sont celles d’un passé qui n’a jamais été trahi, d’un présent qui a toujours été au cœur des priorités et d’un futur constamment anticipé, a noté le diplomate, soulignant que l’humanisme, l’altruisme et la solidarité sont des constantes immuables qui ont traversé les époques comme les épreuves pour ériger ce que beaucoup qualifient aujourd’hui «d’exception marocaine».

Le cœur battant de ce particularisme identitaire demeure une vision Royale qui porte et permet une cohésion nationale fondée sur des ambitions partagées et des valeurs communes, a poursuivi l’ambassadeur.

Revenant sur la réaction marocaine à la pandémie du coronavirus, le diplomate a souligné que le Maroc a mis en place les décisions et les stratégies nécessaires pour faire face à la crise sanitaire.

Cette crise a renforcé la dimension humaine qui existait avant la pandémie dans un Maroc citoyen, animé d’empathie, imbibé de fraternité et nourri de compassion.

« Garant de ce référentiel, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a transcendé les équations par son action qui a mis au diapason l’ensemble des forces vives de la nation autour d’une seule et même perspective de résilience et de prospérité », a encore dit Youssef Amrani, relevant que le Maroc a été au rendez-vous de l’histoire et continue d’investir dans l’avenir d’un modèle qu’il ne conçoit pas en dehors du progrès, du partage, du droit, de la justice et de la démocratie.

Le diplomate a tenu à rappeler, dans ce contexte, le discours du Trône de cette année, dans lequel S.M le Roi a tracé le chemin d’un Maroc qui se mue dans le sens des aspirations du peuple, des exigences de modernité et des voies de développement. Et d’ajouter que sous le leadership et les directives de Sa Majesté le Roi, le Maroc est en passe de finaliser un nouveau modèle de développement qui corrige les incohérences du passé et dessine les contours de l’avenir.

Les volets de ce modèle de développement comme les réponses apportées par le Royaume à la crise du Covid-19 président d’une même force anticipative qui éclot dans la rigueur et la constance de démarches toujours plus participatives, analytiques et prospectives, a-t-il indiqué, ajoutant que le Royaume se refuse d’emboîter le pied à la demi-mesure pour pleinement inscrire son action dans les cohérences de son époque.

Il a, dans ce contexte, rappelé les mesures annoncées dans le discours du Trône, notamment l’injection de 120 milliards de DH dans l’économie, soit l’équivalent de 11% du Produit intérieur brut, et le lancement du processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

Il s’agit d’un élan d’humanisme, d’empathie et d’inclusion qui annonce le début d’une nouvelle page rayonnante de l’histoire du Maroc, a dit le diplomate.