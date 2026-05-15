​Xabi Alonso aux commandes des Blue

L'Espagnol de 44 ans Xabi Alonso a été nommé entraîneur de Chelsea avec un contrat de quatre ans, qui débutera le 1er juillet, a officialisé le club anglais de Premier League dimanche.

Chelsea vient de perdre 1-0 la finale de la Coupe d'Angleterre contre Manchester City et figure à la 9e place du championnat, en dehors des places qualificatives pour les compétitions européennes, à deux journées de la fin de la saison.

Les Blues se sont séparés de l'Italien Enzo Maresca début janvier puis de l'Anglais Liam Rosenior en avril, et ils se sont tournés à chaque fois vers Calum McFarlane pour assurer l'intérim.

Xabi Alonso retrouvera début juillet un poste après son renvoi du Real Madrid en janvier, huit mois après son arrivée chez le géant espagnol.

En tant qu'entraîneur, Xabi Alonso a mené le Bayer Leverkusen vers son premier titre en Bundesliga, sans perdre le moindre match, durant une incroyable saison 2023-2024, en remportant la Coupe d'Allemagne au passage. Il avait rejoint le Real Madrid de Kylian Mbappé à l'été 2025, sans avoir eu le temps d'y connaître le même succès.

Il devient le sixième entraîneur permanent depuis que Chelsea est passé dans le giron du groupe américain BlueCo, en mai 2022, en comptant Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca et Rosenior.

En tant que joueur, c'est avec un autre club anglais, Liverpool, que Xabi Alonso s'était notamment illustré en remportant la fameuse finale de la Ligue des champions 2005 contre le Milan AC. Compétition qu'il gagna également avec le Real Madrid en 2014.



