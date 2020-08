​Vanessa Paradis présidera la 46ème édition du Festival du cinéma américain de Deauville

L'heure de la rentrée va bientôt sonner pour Vanessa Paradis. Après s'être retrouvée prise bien malgré elle au coeur de la houleuse bataille judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard, l'épouse du réalisateur Samuel Benchétrit revient sous les projecteurs pour une raison plus noble. La chanteuse et comédienne a été choisie pour être la présidente de la 46ème édition du Festival du Cinéma américain de Deauville, qui se tiendra du 4 au 13 septembre prochains dans la ville normande. Un rôle prestigieux destiné à honorer "une artiste atypique et audacieuse" aux "multiples facettes" a expliqué en juin dernier Bruno Barde, le président du festival.

C'est toutefois une édition un peu particulière que va présider Vanessa Paradis. En raison de la crise du coronavirus, le Festival du Cinéma américain de Deauville a été forcé de s'adapter. La bonne nouvelle est qu'il devrait bien avoir lieu physiquement. Ces derniers mois, tous les festivals de cinéma ont été annulés ou se sont tenus virtuellement. Mais Deauville compte bien donner rendez-vous en vrai aux amoureux du 7ème art. "Ca va être le premier festival important depuis le Covid. Beaune n’a pas eu lieu. Locarno n’a pas eu lieu. Cannes n’a pas eu lieu. Deauville aura lieu" a précisé Bruno Barde dans un point presse le 18 août dernier, comme le rapportent nos confrères de 20 minutes.

L'édition 2020 du traditionnel Festival du cinéma américain aura cependant un goût particulier. Les frontières avec les Etats-Unis étant fermées à cause du Covid-19, les stars américaines ne pourront cette année fouler les planches de Deauville. Cette 46ème édition s'est donc transformée en "festival de cinéma tout court" selon le maire de la ville Philippe Augier et mettra à l'honneur des films français et internationaux. Mais si aucun acteur ou actrice hollywoodiens ne seront malheureusement au rendez-vous, le Festival de Deauville pourra tout de même compter sur un prestigieux casting de vedettes. Aux côtés de Vanessa Paradis, le public pourra peut-être apercevoir sur le tapis rouge Leïla Bekhti, Pio Marmaï, Maïwenn, Benoît Poelvoorde, Dominique Blanc, Bruno Podalydès, Vincent Lacoste ou encore Oxmo Puccino. Une pluie d'étoiles tricolores.