​Une série d’activité culturelle et artistique à Assilah

Une série d’activité culturelle et artistique aura lieu du 13 au 31 juillet 2020 à Assilah, a annoncé mardi la Fondation du Forum d’Assilah dans communiqué.

L’action comprendra une série d’activités destinées à réanimer auprès de la communauté, de la population en large et des visiteurs un esprit de liesse et d’espoir a fait savoir la Fondation dans un communiqué, ajoutant que les artistes participants souhaitent contribuer ainsi à une action thérapeutique par le biais des arts.

Le programme de cette initiative comprendra l’atelier de la Peinture murale, animé par 14 artistes à travers les ruelles de la ville, une exposition de leurs œuvres à la Galerie du Centre Hassan II des Rencontres Internationales, et une exposition des Jeunes Peintres d’Asilah au Palais de la Culture, détaille le communiqué. A l’affiche aussi un atelier de la Peinture murale par les Enfants d’Assilah, une exposition des travaux de “l’Atelier des Enfants du 41ème Moussem, 2019”, l’installation d’une grande sculpture métallique réalisée par l’artiste marocaine Ikram Kabbaj au rond-point du Boulevard Mohammed VI, ainsi que l’accompagnement des membres de l’Atelier d’Écriture qui vont réaliser le portrait des artistes participants à cette manifestation.

L’inauguration officielle de ces œuvres artistiques, y compris l’installation de la sculpture de l’artiste marocaine Ikram Kabbaj, aura lieu le mardi 21 juillet à 18H00 à Assilah, précise la Fondation.

Cette initiative intervient dans l’esprit de la dynamique associative en cette période de Covid-19, et va contribuer à l’épanouissement de la région par la mise en pratique de son volet des Arts Plastiques, estime la Fondation. A cet égard, la Fondation du Forum d’Assilah loue la décision prise par le ministre de la Culture de la Jeunesse et des Sports de redynamiser les activités culturelles et artistiques du Maroc en assistant dans ce sens les artistes, les écrivains, les éditeurs et tous ceux qui sont concernés par l’action culturelle, note le communiqué. A rappeler qu’en raison de la propagation de la pandémie de Coronavirus, la Fondation du Forum d’Assilah avait décidé, en mars dernier, de reporter son 42e Moussem Culturel International d’Assilah à l’été 2021.