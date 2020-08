​Une édition virtuelle : Festival International Maroc des Contes

L'Association Conte Act pour l’éducation et les cultures organise, du 1-er au 31 août, une édition virtuelle du Festival International Maroc des contes, sous le thème "La parole du Monde dépasse la Covid-19".

Cette 17ème édition du Festival International Maroc des Contes, organisée en partenariat avec le ministère de la culture de la jeunesse et des sports et la préfecture et le conseil préfectoral de Rabat, rendra hommage aux conteurs internationaux qui n’ont ménagé aucun effort pour conserver et préserver les contes oraux et la mémoire populaire, indiquent les organisateurs dans un communiqué, notant que les hommages prendront forme de nomination des maîtres conteurs comme "Ambassadeurs du Conte".

Ainsi, malgré la fermeture des frontières, le Festival a ouvert ses portes devant tous les conteurs afin de les inviter à participer aux différentes compétitions, à savoir l’oscar du meilleur conteur international, le prix du meilleur conte sur la pandémie de la Covid-19, le prix de la meilleure conteuse-grand-mères ou encore le prix du meilleur conteur-enfant.

Cet événement sera également marqué par une soirée de contes des Mille et une Nuit, des témoignages, des nominations et des conférences scientifiques, ainsi que par un marché virtuel des contes.

Selon les organisateurs, le festival a notamment pour objectifs de promouvoir les spécificités régionales et provinciales valorisées par les contes populaires marocains et de mettre en valeur l'héritage oral populaire. Ils ont précisé que l'événement vise également la reconsidération de l'héritage oral populaire marocain pour qu'il soit apprécié, estimé à sa juste valeur par les nouvelles générations, préservant, ainsi, l'identité marocaine fondée sur la diversité et la variété.

La décision d'organiser une édition virtuelle intervient suite aux mesures mises en place pour la lutte contre la propagation de la Covid-19 et vise à faire de ce festival "un miroir et une mémoire" de la pandémie.

L'association Conte Act, accréditée par l'UNESCO, a pour mission de promouvoir la culture immatérielle en usant du conte dans les recherches académiques, comme support pédagogique et objets de manifestations culturelles et artistiques.

Le Festival International "Maroc des Contes" est un forum qui réunit les maîtres de la parole et les conteurs du monde entier et permet le contact entre les détenteurs de la tradition et les jeunes générations.