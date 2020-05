​Un prix de l’excellence culturelle et artistique destiné au personnel de l’Education-Formation

La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education Formation organise, du 1er mai au 31 juillet 2020, la première édition du prix d’excellence culturelle et artistique, destiné au personnel de l’Education-Formation.

Initié en partenariat avec le ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ce premier concours sera consacré à la littérature jeunesse et enfants, indique lundi la Fondation dans un communiqué. Ce Concours a pour objectif d’encourager les talents et les pratiques littéraire et artistique parmi les adhérents, fonctionnaires et retraités de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, précise la même source. Deux catégories de contributions ont été arrêtées pour cette année, à savoir la bande dessinée et l’hymne ou le chant éducatif, fait savoir la Fondation qui invite les intéressés à envoyer leurs créations par mail à “concours.artistiques @fm6education.ma” ou par poste au siège de la Fondation (avenue Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay Riad, Rabat).

Une commission bipartite, composée de professionnels de l’art et d’acteurs éducatifs, examinera les participations pour annoncer les résultats le 15 septembre 2020, souligne la Fondation, notant que la consécration des œuvres gagnantes, trois prix pour chaque catégorie, est prévue en octobre 2020 à l’occasion de la journée nationale de l’enseignant.

Le dossier de candidature devra contenir le formulaire de participation, rempli sur le site web de la Fondation imprimé et signé, ainsi que les planches de la bande dessinée et/ou l’enregistrement de l’hymne éducatif. Pour plus d’informations sur le règlement de compétition ainsi que sur les modalités de participation, les participants peuvent consulter le site web de la Fondation : “www.fm6education.ma” ou encore sa page Facebook : “Facebook/fm6education”.