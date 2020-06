​Un nouveau roman du prix Nobel Kazuo Ishiguro en 2021

Le premier roman du romancier britannique Kazuo Ishiguro depuis son prix Nobel de littérature en 2017 sortira en 2021, a-t-on appris vendredi auprès de Gallimard. Intitulé “Klara and the sun” le livre sera publié en anglais en mars 2021 avant de sortir en français en septembre dans une traduction d’Anne Rabinovitch.

Le nouveau livre de l’auteur des “Vestiges du jour” racontera l’histoire de Klara, une intelligence artificielle de compagnie terriblement humaine, dont l’existence sera bouleversée par sa rencontre avec un enfant.

Selon son éditeur britannique Faber, le nouveau roman d’Ishiguro est “stupéfiant”. “Comme toujours, l’écriture d’Ishiguro parvient à être à la fois passionnante et surprenante, tout en restant cohérente avec l’ensemble de son oeuvre”, a estimé l’éditeur.

Couronné par le prix Nobel de littérature en 2017, Kazuo Ishiguro, 66 ans, n’a rien publié depuis 2015.

En lui remettant son prix, l’Académie suédoise estimait que Kazuo Ishiguro “a révélé, dans des romans d’une grande force émotionnelle, l’abîme sous l’illusion que nous avons de notre relation au monde”.

Le romancier britannique d’origine japonaise est l’auteur de sept romans : “Lumière pâle sur les collines”, “Un artiste du monde flottant” (Whitbread Award 1986), “Les vestiges du jour” (Booker Prize 1989), “L’inconsolé”, “Quand nous étions orphelins”, “Auprès de moi toujours” et “Le géant enfoui”. Il est également l’auteur d’un recueil de nouvelles, “Nocturnes”. Ses livres sont traduits en plus de cinquante langues.