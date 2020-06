​Umaro Sissoco Embaló, président de la Guinée Bissau : Nous sommes reconnaissants envers le Maroc

Le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, a remercié vivement S.M le Roi Mohammed VI, pour l’aide médicale, envoyée sur Hautes instructions Royales, à plusieurs pays africains, dont la Guinée Bissau.

"En mon nom et en celui du peuple bissau-guinéen, je remercie vivement S.M le Roi Mohammed VI pour ce geste Royal", a dit le chef de l’Etat bissau-guinéen, lors d’une audience accordée jeudi au chargé de l’antenne diplomatique du Maroc en Guinée-Bissau, Babana El Alaoui Mohamed Salah.

"Nous sommes reconnaissants envers le Maroc. Ce don du Royaume ne me surprend pas, car le Maroc était toujours aux côtés de la Guinée-Bissau avant même la proclamation de l’indépendance de notre pays", a-t-il souligné.

Selon Umaro Sissoco Embaló, "les relations entre les peuples bissau-guinéen et marocain sont historiques", estimant que le Maroc et la Guinée-Bissau "sont certes deux pays, mais constituent un seul peuple".

"Je vous prie de transmettre mes amitiés à S.M le Roi et au peuple marocain", a-t-il dit, notant avoir adressé une lettre de remerciements et une autre de prompt rétablissement au Souverain.

Les liens aujourd’hui entre la Guinée-Bissau et le Maroc "nous dépassent tous", a-t-il ajouté, réitérant, dans ce sens, ses remerciements au Maroc "qui forme nos cadres".

"Aujourd’hui, a-t-il relevé, il y a beaucoup de cadres bissau-guinéens formés au Maroc et qui assument de grandes responsabilités, dont des magistrats, militaires…".

L'aide médicale marocaine envoyée à la Guinée-Bissau, dans le cadre d'un ensemble d’aides accordées, sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, était arrivée lundi à Bissau.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, à leur arrivée à l’aéroport de Bissau, par la ministre d'Etat auprès du président de la République, Haut-commissaire pour la lutte contre le Covid-19, Magda Robalo, en présence notamment du chargé de l’antenne diplomatique du Maroc en Guinée-Bissau, ainsi que de dignitaires religieux et représentants de la section locale de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.

"C’est un grand honneur pour moi de vous présenter l’aide que S.M le Roi Mohammed VI a bien voulu mettre à la disposition de la Guinée Bissau, afin de contribuer à la lutte menée par votre pays contre le Covid-19", a dit, de son côté, El Alaoui Mohamed Salah.

S’inscrivant en droite ligne de la politique africaine du Maroc et de la solidarité agissante du Royaume à l’égard des pays africains frères, l’initiative Royale reflète l’intérêt particulier accordé par le Souverain au renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte et de la protection contre la pandémie de Covid-19.

L’aide qui vise à accompagner l’effort consenti par la Guinée-Bissau pour faire face à la pandémie du coronavirus, comprend des équipements et produits de protection et de prévention ainsi qu’un lot de médicaments.

Il s’agit notamment d’un important lot de masques de protection, de visières, de charlottes, de blouses, outre du gel hydroalcoolique, ainsi que des lots de chloroquine et d’azithromycine.