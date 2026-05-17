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​Tirage au sort des qualifications pour la CAN 2027

Le tirage au sort des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies CAF Kenya, Tanzanie et Ouganda 2027 aura lieu le mardi 19 mai 2026, a annoncé samedi la Confédération africaine de football (CAF).

Dimanche 17 Mai 2026

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Le tirage au sort de ces qualifications débutera à 15h00 heure locale (12h00 GMT), au siège de la Fédération égyptienne de football au Caire, a précisé la CAF dans un communiqué publié sur son site, soulignant que le match d'ouverture se jouera le samedi 19 juin 2027 et la finale le samedi 17 juillet 2027.
Au total, 48 équipes, dont les trois équipes co-organisatrices, participeront aux qualifications. Le tirage au sort déterminera le parcours vers la phase finale, avec 24 équipes qualifiées pour la compétition phare du football africain.
La CAF a indiqué que les qualifications se dérouleront sur trois périodes du calendrier international de la FIFA avant la phase finale, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027.
 
Les 1ère et 2ème journées se déroulent du 21 septembre au 6 octobre 2026, et les 3ème et 4ème journées du 9 au 17 novembre prochain. Les 5ème et 6ème journées auront lieu du 22 au 30 mars 2027, selon la même source.
Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la finale, et les groupes comprenant l'un des pays co-organisateurs verront une équipe supplémentaire se qualifier.

Libé

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