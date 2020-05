​Taika Waititi aux commandes d’un prochain film dans l’univers Star Wars

Le cinéaste néo-zélandais Taika Waititi va écrire et réaliser un nouveau film se déroulant dans l’univers de “Star Wars”, a annoncé lundi Disney. Taika Waititi est passé des succès du cinéma indépendant aux grosses productions hollywoodiennes comme “Thor: Ragnarok” pour Marvel en 2017, avant de remporter l’Oscar du meilleur scénario cette année pour “Jojo Rabbit”. Il a déjà fait une première percée dans l’univers de “Star Wars” en réalisant le dernier épisode de la série à succès “The Mandalorian”.

Taika Waititi co-écrira le film avec Krysty Wilson-Cairns, sélectionnée aux Oscars pour le scénario du film de guerre “1917”. Aucune date n’a été fixée par Disney pour la sortie du film mais le premier des trois longs-métrages “Star Wars” programmés est annoncé pour décembre 2022. Disney a choisi d’annoncer la nouvelle le 4 mai (“May the fourth” en anglais), jour célébré dans le monde entier par les fans de l’univers de George Lucas en raison d’un jeu de mots: “May the force be with you” (“Que la force soit avec toi”).

Le numéro un mondial du divertissement a également confirmé que la co-créatrice de la série “Poupée russe”, Leslye Headland, allait développer une nouvelle série télévisée se déroulant dans le monde de “Star Wars”.

D’après des médias spécialisés à Hollywood, la série dirigée par Leslye Headland sera un “thriller avec de l’action, centré sur les femmes” et se déroulera à un moment original de la chronologie de “Star Wars”.

Outre “The Mandalorian”, dont la saison 2 est actuellement en post-production, deux autres séries consacrées à la guerre des étoiles sont en préparation pour la plateforme de streaming Disney+, l’une avec Ewan McGregor de retour dans son rôle d’Obi-Wan Kenobi jeune, l’autre en tant que prélude aux événements du film “Rogue One”.