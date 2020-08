​Sharon Stone s'en prend à ceux qui refusent de porter le masque

C'est une triste nouvelle que vient de partager Sharon Stone avec ses abonnés sur Instagram. Gravement malade, la sœur de l'actrice américaine est à l'hôpital après avoir contracté le coronavirus, a dévoilé la star. "Ma sœur Kelly, qui a déjà le lupus, a maintenant le Covid-19. Voici sa chambre d'hôpital", écrit la comédienne de 62 ans, avant de s'emporter contre les gens qui ne respectent pas les consignes sanitaires destinées à protéger les plus faibles, comme le port du masque.

"L'un de vous, qui ne portait pas de masque, est responsable de ça", blâme Sharon Stone, expliquant que sa sœur "n'a pas de système immunitaire" et qu'elle a pris soin d'éviter les contacts au maximum puisque "le seul endroit où elle s'est rendue était la pharmacie".

L'actrice vue dans des films comme Basic Instinct et Casino poursuit en déplorant le manque de disponibilité de tests de dépistage du coronavirus là où réside sa sœur. "Il n'y a pas de test dans son comté sauf si vous êtes symptomatique, et il faut attendre 5 jours pour obtenir les résultats", regrette celle qui a frôlé la mort à trois reprises. "Portez un masque! Pour vous et les autres. S'il vous plaît", conclut la comédienne dans cette publication illustrée par une photo angoissante, montrant un lit vide et défait dans une chambre d'hôpital. Sharon Stone a ensuite reposté une photo de sa petite sœur avec son mari Bruce, remontant à mars dernier, "quand on pensait que le Covid ne pourrait pas nous toucher : pas de shopping, pas de fête, à peine vu un autre être humain. Et maintenant je peux à peine respirer", écrit Kelly en légende de ce cliché. Sur son propre compte Instagram, la petite sœur de Sharon Stone a aussi posté une vidéo la montrant suffoquant sur son lit d'hôpital. "Je vous en supplie, sachez que ce n'est pas de la rigolade. Je suis à bout de souffle. S'il vous plait, faites-le pour les gens que vous aimez : demandez plus de tests, de masques, exigez que tout le monde en porte, vous ne voulez vraiment pas ressentir ça, je vous l'assure", supplie Kelly Stone dans cette vidéo poignante, avant de pleurer "pour tous les gens qui n'arrivent plus à respirer".