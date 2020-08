​Semaine culturelle marocaine dans le Sud de l'Espagne

L'Office national marocain du Tourisme (ONMT) organise, du 14 au 21 août dans les centres commerciaux "El Corte Ingles" de la région de la Costa del Sol, une semaine culturelle et touristique marocaine.

Cet événement, organisé dans le cadre des opérations promotionnelles de la destination Maroc en Espagne, intervient après le succès qu’a connue l’organisation de la quinzaine du Maroc au sein du show-room UTOPICA à Madrid en juin 2019, apprend-on auprès de la délégation de l’ONMT à Madrid.

El Corte Ingles mettra à la disposition de l’ONMT un espace dans chacun des 3 centres commerciaux des villes de Puerto Banus (14-15 août), de Fuengirola (17-18 août) et de Malaga (20 et 21 août) pour une présence du Maroc en tant que destination de haut de gamme.

L’ONMT procédera à la décoration d’espaces dédiés aux couleurs du Royaume, avec un habillage par des panneaux publicitaires et une projection vidéo.

Au programme de cette semaine marocaine figurent notamment des animations artistiques, un défilé de caftan, un atelier de calligraphie et des actions promotionnelles de la destination Maroc.

Pour l’ONMT, la présence du Royaume durant une semaine du mois d’août, connu pour ses pics d’affluence pour le shopping dans les malls d’El Corte Ingles, est une occasion de faire bénéficier «la marque Maroc» d’une grande visibilité.

En outre, par la mise en avant des différentes composantes de l’offre Maroc, les clients des centres commerciaux, potentiels voyageurs, pourront découvrir la richesse du patrimoine du Royaume, sa culture, son art de vivre, sa mode, sa gastronomie et ses potentialités touristiques proches de l’Andalousie surtout dans une conjoncture caractérisée par le choix des destinations sûres et à proximité.