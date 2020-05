​SIRCOS, un respirateur intelligent artificiel 100% marocain

La Fondation de recherche de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRSDISI) a présenté, vendredi à Casablanca, un respirateur intelligent artificiel 100% marocain, réalisé pour répondre aux besoins des centres médicaux accueillant les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Mis au point en collaboration avec un comité de médecins composé d'une équipe de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) et d'un médecin du service de santé militaire des Force Armées Royales (FAR), ce respirateur artificiel, dont le brevet a été déposé auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), entrera en production et sera commercialisé par une entreprise marocaine, une fois homologué par les autorités compétentes.

Nommé "SIRCOS" (Système intelligent de respiration Cosumar), ce dispositif médical, parrainé par le groupe sucrier marocain Cosumar, autorise plusieurs modes de ventilation (contrôlée, assistée en pression et assistée contrôlée) répondant aux normes et aux exigences de sécurité et de performance.

Il est constitué d'une unité de génération de gaz respiratoire, d'une unité sensorielle et une autre intelligente distribuée à base d'un système expert, outre un régulateur et une base de données avec des paramètres qui peuvent être prédéfinis à distance.

Dans une déclaration à la presse, le professeur Hicham Medromi de l'ENSEM-Université Hassan II a fait savoir que "ce respirateur intelligent, qui peut être contrôlé à distance, présente plusieurs points forts, notamment l'autonomie, la mobilité et la prédiction".

"Nous sommes dans la phase des tests cliniques pour atteindre l'utilisation finale dans les semaines à venir", a relevé le professeur, qui dirige l'équipe de la FRSDISI ayant réalisé ce dispositif en collaboration avec une autre équipe de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) dirigée par le Pr Khalid El Yamani, spécialiste en anesthésie réanimation et médecine d'urgence.

De son coté, Mounir Hassan, directeur général délégué à Cosumar, a souligné que ce système va répondre à un besoin médical urgent.

Il permettra ainsi d'atténuer les effets de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et d'aider le corps médical à réussir sa mission, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur du centre d'expertise médicale et biomédicale de l'UM6SS, Adil Bellaoui, a relevé que ce respirateur répond aux normes en vigueur en termes d'exigences de performance et de sécurité avec des particularités en termes d'innovations, essentiellement la connexion à distance, l'autonomie et la possibilité d'intégrer un concentrateur d'oxygène et un compresseur d'air.

"Il va y avoir, dans un avenir proche, des recherches pour intégrer des modes ventilatoires plus complexes à même de répondre à des sujets de recherche important", a-t-il poursuivi, précisant que c'est le contexte actuel (Covid-19) qui a pu déboucher sur cette collaboration afin de répondre rapidement aux besoins urgents.