​S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan décroche le bac

S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan a décroché le baccalauréat "option internationale" session-2020, filière "Sciences économiques et sociales" avec la mention "très bien", a annoncé mardi le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En cette heureuse occasion, Libé adresse ses chaleureuses félicitations à S.M le Roi Mohammed VI ainsi qu'à l’ensemble des membres de la famille Royale et souhaite davantage de succès à S.A.R le Prince Héritier dans son cursus universitaire.