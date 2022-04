​Riyad accueille la 1ère session des consultations politiques maroco-saoudiennes

La première session des consultations politiques maroco-saoudiennes débutera, mardi à Riyad, pour aborder, deux jours durant, plusieurs questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. Ces consultations politiques, lors desquelles le Maroc sera représenté par des directeurs au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, porteront également sur les préparatifs de la prochaine Commission mixte maroco-saoudienne, prévue au mois de juin au Maroc, apprend-on auprès de l'ambassade du Maroc à Riyad. Le Maroc et l'Arabie Saoudite ont convenu d'établir des consultations politiques entre les deux pays en 2007, a ajouté la même source.