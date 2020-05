​Réunion de Habib El Malki avec les présidents des groupes et groupement parlementaires

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu une réunion avec les présidents des groupes et groupement parlementaires consacrée au programme d’activités de la Chambre.

Dans son allocution à l’entame de cette réunion, il a mis l’accent sur l’importance de l’application des dispositions de l’article 68 de la Constitution qui a permis la tenue de la réunion commune des deux Chambres du Parlement consacrée à l’exposé du chef du gouvernement sur les développements de la gestion du confinement pour l’après 20 mai.

Il a également rappelé les données présentées par ce dernier, notamment celles concernant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et les acquis que le Maroc a réalisés dans ce domaine.

La réunion a aussi débattu des données à propos des mécanismes et de la méthodologie de gestion de la crise sanitaire basées sur la bonne gouvernance, l’anticipation et la communication, tout en saluant l’élargissement des concertations avec les partis politiques, les organisations syndicales et les acteurs sociaux à propos de l’élaboration du projet de loi de Finances rectificative que le gouvernement présentera à la Chambre des représentants au cours des prochaines semaines.

Il convient de préciser que la Chambre des représentants avait tenu mercredi 20 mai une séance plénière consacrée au débat de l’exposé présenté lundi par le chef du gouvernement.

S’agissant du volet législatif, la réunion a souligné l’importance de la création d’une commission thématique provisoire chargée de la législation relative au système de santé et à la manière de l’actualiser et de l’amender pour qu’elle réponde aux besoins urgents de la société marocaine.

Toutes les composantes de la Chambre des représentants ont également salué l’effort législatif des groupes et groupement parlementaires durant la période de confinement sanitaire (20 propositions de loi présentées durant cette période), soulignant que l’approbation de ces propositions permettrait de résoudre plusieurs problématiques sociales et économiques.

La réunion a également débattu des mesures de prévention prises par le bureau en concertation avec toutes les composantes de la Chambre, tout en réitérant l’efficacité de ces mesures qui visent essentiellement et avant tout à mettre en place des dispositifs sanitaires préventifs pour tous les membres de la Chambre des représentants.

Elle a également salué les positions exprimées par des membres de la Chambre réitérant leur volonté d’assumer leurs responsabilités constitutionnelles par la présence et la participation effectives aux travaux de la Chambre, affirmant que les mesures prises ne sont que provisoires et ne peuvent en aucun empêcher l’institution législative d’assumer ses prérogatives constitutionnelles.