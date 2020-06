​Remise des prix aux lauréats d’un concours pour jeunes talents

La Direction régionale du département de la jeunesse et des sports à Drâa-Tafilalet a organisé vendredi à Errachidia une cérémonie de remise des prix à certains des lauréats d’un concours régional à distance qui avait pour objectif de révéler les talents des jeunes de la région dans les différents domaines. Cette cérémonie a été marquée aussi par l’octroi de certificats de mérite au profit de plusieurs acteurs de la société civile, formateurs, experts et représentants des médias qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette initiative.

Organisé sous le thème “restes chez toi et partage avec nous tes idées”, ce concours portait sur les domaines notamment du théâtre, de l’art plastique, de la musique, de la poésie, de la nouvelle et de la production de spots de sensibilisation.

Les sujets traités par les œuvres en lice devaient être liés à la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19). Un concours de commentateurs de matchs de football a été organisé également.

Par ailleurs, la Direction régionale du département de la jeunesse et des sports à Drâa-Tafilalet a organisé, en coordination avec des organisations de la société civile, les Maisons des jeunes et des médias locaux, des conférences, des ateliers et des expositions à distance. Ces activités étaient diffusées et publiées sur la page Facebook de la Direction régionale.

Ces concours et activités ont été initiés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives visant à endiguer la propagation du nouveau Coronavirus.

Le directeur régional de la Jeunesse et des sports à Drâa-Tafilalet, Abdelaziz Baaziz, a indiqué que cette série d’activités culturelles et éducatives, de conférences et de rencontres, organisées durant la période de confinement sanitaire, avaient pour objectif de contribuer à l’animation de la vie culturelle au niveau régional.

Ces initiatives ambitionnent aussi de renforcer les liens, même si cela se fait à distance, entre le grand public, notamment les jeunes, et les acteurs de la vie culturelle, sportive et sociale dans la région de Drâa-Tafilalet, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP. Il a rappelé que ces activités et concours à distance ont été organisés sur deux phases durant la période de confinement, faisant savoir qu’une troisième phase va démarrer durant le mois de juillet prochain à travers aussi des activités, des concours et des rencontres à distance.

Said Ouaacha, membre du jury, a souligné la participation distinguée des jeunes des cinq provinces de la région aux différentes catégories de ce concours, dont celles des arts plastiques, de la vidéo, de la poésie et des commentateurs de matchs de football. Il a indiqué que deux gagnants ont été désignés dans chaque catégorie, à travers un prix du jury, accordé suivant des critères définis, et un autre octroyé sur la base du nombre des “likes” accordés aux participants et leurs travaux par les visiteurs de la page Facebook de la Direction régionale du département de la jeunesse et des sports à Drâa-Tafilalet.

Aya Hajji, lauréate du prix du jury du concours dans la catégorie “spot de sensibilisation”, s’est félicitée de cette initiative qui braque les projecteurs sur les talents des jeunes de la région dans les différents domaines.

“Cette victoire constitue pour moi une source de motivation pour développer mes compétences dans le ce domaine”, a-t-elle relevé.

Ali Baali, lauréat du prix du jury, catégorie “poème pour enfants”, a remercié les organisateurs de cette initiative qui a offert l’occasion aux jeunes de la région de Drâa-Tafilalet de faire étalage de leurs talents et compétences dans plusieurs domaines culturel, littéraire et artistique.