​Quand urgence rime avec improvisation

Scandaleux, affligeant, honteux... les qualificatifs ne manquent pas pour désigner la dernière décision des autorités d'interdire à partir de lundi les déplacements de et vers huit villes du pays dont Casablanca, Marrakech et Tanger, en raison d'une « hausse considérable » ces derniers jours des cas de contamination au nouveau coronavirus.

Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent de toutes parts : improvisation, manque de transparence, de considération, etc. Le tout a été étayé par des photos et des vidéos rapportant des cas d’embouteillages immenses sur l’autoroute et devant les points de péage, des accidents graves, des passagers en colère dans les gares routières et dans les gares ferrovières ...

L’état d’urgence permet-il de prendre de telles décisions à la hâte et à l’improviste ? «Cette décision conjointe des ministères de l’Intérieur et de la Santé est strictement légale au niveau juridique et procédural. L’état d’urgence habilite effectivement les pouvoirs publics, à tout moment et sans délai, à prendre toutes les mesures pour faire face à la propagation du Covid-19 », nous a indiqué Hicham Berjaoui, enseignant-chercheur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Et de préciser : «Le vrai problème réside dans le fait qu’il n’y a pas eu sensibilisation et préparation de l’opinion publique nationale afin qu’elle soit prête à accepter ce genre de décisions».

En outre, notre interlocuteur nous a fait savoir que ladite décision, prise en se basant sur un rapport sanito-sécuritaire des ministères de l’Intérieur et de la Santé, a été précédée par certains signes implicites l’annonçant. A ce propos, il a rappelé le point de presse tenu le 19 juillet courant par Saâd Dine El Othmani, chef du gouvernement et Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé, qui ont tenu à alerter quant à la situation épidémique actuelle et ont appelé les citoyens au respect des gestes barrières. Saâd Dine El Othmani a même réitéré son appel aux citoyens marocains de ne voyager à l’occasion de l’Aïd Al Adha qu’en cas de nécessité, pour éviter le pire et “conserver les acquis” de la période précédente qui a connu, selon lui, une bonne gestion de l’épidémie.

De son côté, Khalid Aït Taleb n’a pas exclu, lors de l’ouverture d'un webinaire de la société marocaine des sciences médicales consacré à la vaccination organisé la semaine dernière, un retour au confinement qui peut intervenir à tout moment en cas de non-respect des mesures sanitaires. Le ministère de l'Intérieur vient de rappeler l'obligation du port du masque, les sanctions en cas de non-respect et sa détermination à sévir contre les contrevenants», nous a-t-il indiqué.

Qu'est-ce que l'état d'urgence dans un pays ? «L’état d’urgence émane de la théorie des circonstances exceptionnelles consistant à admettre que dans certaines conditions, de très graves urgences, politiques ou sociales, le pouvoir exécutif peut s'affranchir du respect intégral et pointilleux de la loi afin de préserver les services publics et les intérêts de la Nation», nous a expliqué Hicham Berjaoui. Et de poursuivre : «A noter que l’état d’urgence n’est pas la création du pouvoir politique, mais plutôt de celui judiciaire. En effet, c’est le juge administratif qui détermine si l’administration peut s’abstenir de respecter certaines dispositions réglementaires et légales pour des raisons relatives à l’intérêt général».

Notre source nous a expliqué, en outre, que l’état d’urgence n’a rien d’illégal et qu’il est consacré aussi par l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que «dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale ». La Convention européenne des droits de l'Homme évoque également l’état d’urgence. Son article 15 mentionne qu’«en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international».