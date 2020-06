​Premier blockbuster de l’été “Tenet” finalement repoussé

La sortie du nouveau film de Christopher Nolan, “Tenet”, attendue pour accélérer le retour dans les salles après les fermetures liées au coronavirus, a finalement été de nouveau reportée, de juillet à août. Si les salles ont commencé à rouvrir dans plusieurs pays d’Europe et aux Etats-Unis, les réseaux comptaient fermement sur ce “blockbuster”, film à gros budget, pour attirer les spectateurs, parfois réticents à aller au cinéma alors qu’il n’existe encore ni traitement, ni vaccin contre le Covid-19. Mais après un premier report du 17 au 31 juillet, le studio Warner Bros a annoncé que la date prévue pour la sortie du film était désormais fixée au 12 août.

Le studio, filiale du groupe de télécommunications AT&T, entend sortir le long métrage “quand les réseaux de salles et les autorités sanitaires estimeront que c’est le bon moment”, a indiqué une porte-parole de Warner Bros dans une déclaration transmise vendredi à l’AFP. “En cette période, nous devons être flexibles et nous ne considérons pas ceci comme une sortie traditionnelle”, a ajouté la porte-parole.

Warner Bros a ainsi décidé de sortir le film un mercredi, alors que le jour des sorties aux Etats-Unis est traditionnellement le vendredi, “pour permettre au public de découvrir le film à sa convenance”.

Le studio prévoit aussi de permettre à “Tenet” de rester en salles “beaucoup plus longtemps” que d’ordinaire, une stratégie “très différente” de la norme, a indiqué la porte-parole.

Film d’espionage incorporant des éléments surnaturels, “Tenet” s’inscrit dans la lignée des films de Christopher Nolan, dont le cinéma spectaculaire et innovant en a fait l’un des réalisateurs les plus prisés au monde.

De “Memento” à “Dunkerque”, en passant par la trilogie “Dark Knight”, le metteur en scène a créé un univers à part, qui attire le public.

Doté d’un budget colossal de 205 millions de dollars, selon plusieurs médias américains, “Tenet” a pour acteur principal John David Washington, le fils du comédien Denzel Washington.