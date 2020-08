​Pour Ultrarêve, son nouveau titre, Aaron fait danser Jean-Claude Van Damme

Cinq ans après We Cut The Night, son dernier disque, Aaron est de retour. Le duo français, composé de Simon Buret et Olivier Coursier, arrivera dans les bacs le 18 septembre avec un nouvel opus, Anatomy of light, son quatrième album studio. Après The Flame, Odysée et Les Rivières, le groupe dévoile aujourd’hui un troisième single, Ultrarêve, assorti d’un clip qui risque fort de ne pas passer inaperçu. En effet, les deux artistes se sont offert les services d’un certain Jean-Claude Van Damme pour danser dans la vidéo !

Ce n’est pas une première pour Aaron que de décrocher une guest star. En 2015, en effet, c’est l’acteur John Malkovich qui avait fait une apparition dans le clip Blouson noir. Les artistes d’Aaron racontent comment s’est déroulée la prise de contact avec Jean-Claude Van Damme : “Un jour nous avons reçu un e-mail de Jean-Claude Van Damme himself, qui nous a fait part de son amour pour notre musique et qui nous proposait de collaborer sur son projet de long métrage”, expliquent-ils. A la suite de cet échange, le duo a eu l’idée de faire participer JCVD au clip, avant que ce dernier ne décide de “tout porter sur ses épaules”.

Le résultat est à la hauteur des espérances, aussi surprenant qu’amusant. Jean-Claude Van Damme n’est pas le dernier quand il s’agit de faire preuve d’autodérision et il propose une chorégraphie qui mêle danse et arts martiaux. A la manière d’un pantin désarticulé, il se déhanche sur un style très aérien. Et tombe la chemise…

Le tout d’abord sur un parking californien puis sur une plage. Une prestation qui permet de constater que la plastique de Jean-Claude Van Damme, des pectoraux aux abdos en passant par les biceps est toujours irréprochable alors que l’acteur célèbrera en octobre ses 60 ans.