​Plaidoyer pour une culture intégrée dans l’offre touristique au Maroc

Le Président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), M. Mehdi Qotbi, a récemment plaidé pour l’intégration de la culture dans l’offre touristique, y voyant un plus que peut offrir le Royaume. “C’est un véritable plaidoyer que je fais pour l’intégration de la culture dans l’offre touristique du Maroc”, a-t-il déclaré à la MAP à l’issue d’une réunion de travail qu’il a eue avec le Directeur Général de l’Agence marocaine de presse, M. Khalil Hachimi Idrissi.

Le Maroc, a expliqué M. Qotbi, est d’une richesse et d’une variété patrimoniale et muséale exceptionnelle, d’où son appel aux différents intervenants du domaine touristique à prendre en compte l’importance de la dimension culturelle.

“Aujourd’hui nous pouvons être fiers. Grâce à la politique initiée par SM le Roi Mohammed VI dans le domaine du développement culturel, nous pouvons offrir aux touristes de visiter les monuments et les musées”, s’est-il félicité.

De son avis, “il est essentiel d’intégrer les musées et les monuments dans les offres touristiques” car “le Maroc a beaucoup de choses à offrir”.

“En regardant des pays comme l’Italie, la France ou l’Espagne, il est clair que l’intégration des musées devient un élément essentiel dans l’offre touristique”. Le Maroc doit offrir “un peu plus que du soleil”, a tenu à souligner le président de la FNM.

Cet appel en faveur d’une culture intégrée dans l’offre touristique intervient à l’issue d’une réunion de travail consacrée aux moyens de renforcer la coopération tous azimuts MAP/FNM.

Lors de cette réunion, il a été convenu de renforcer l’alliance MAP/FNM en lui donnant une “extension structurée et documentée” via une nouvelle convention.

Outre MM. Hachimi Idrissi et Qotbi, la réunion s’est déroulée en présence de M. Abdelaziz El Idrissi, Directeur général du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.