​Parution d’une nouvelle revue spécialisée en communication politique

La communication politique a le vent en poupe. L’on assiste à la parution d’une pléthore de recherches, d’études, de mémoires et de thèses universitaires. Et dans cette même lignée, une nouvelle publication scientifique dédiée à la recherche en sciences de communication politique vient d’être éditée, sous l’intitulé «Revue spécialisée dans la communication politique».

Editée par le Centre international de recherches et d’études en sciences de la communication politique, la nouvelle revue se veut, selon un communiqué de ses initiateurs, un espace de débat, d’échange, de recherches et d’études en sciences de la communication politique au Maroc et dans le monde. A périodicité trimestrielle, la revue a pour objectif la promotion des recherches menées dans le cadre de la communication politique, la consolidation de l’ouverture de l’espace universitaire sur son environnement politique et social, l’amélioration de la qualité du suivi et de l’analyse de l’actualité politique nationale et internationale.

Sémiologue, stylisticien et analyste de discours et coordinateur du master «la Communication politique» à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES), Aïn Chock de l’Université Hassan II de Casablanca, son directeur, Rachid Arraichi souligne qu’elle sera un outil en faveur de la participation au développement qualitatif du discours politique et la création de réseaux de communication divers et multiples avec différentes instances de recherche scientifique au Maroc et dans le monde.

Dans le premier numéro de ce nouveau-né de plus de cent pages, plusieurs thèmes sont abordés, tels que le « Marketing territorial au service de la communication entre les collectivités territoriales et les citoyens», «Sociolinguistique et analyse/production du discours politique au Maroc», «Les paramètres sociolinguistiques dans les discours politiques en Côte d’Ivoire», «Les arts et la politique», «Les médias et la communication politique», «Le marketing politique au Maroc», «Ethique, droit et dynamiques politiques», «Diplomatie et relations internationales», «Ethos, expressions et discours politiques».

Signalons que le Centre international de recherches et d’études en sciences de la communication politique (CIRESCOP), qui édite cette revue scientifique, est une association qui s’intéresse à l’analyse et la production de la communication politique au Maroc et dans le monde.