​Participation distinguée du Maroc au Festival culturel de Kyustendil

L'ambassade du Maroc à Sofia a participé récemment à un important événement culturel de Kyustendil, une ville de l’ouest de la Bulgarie. L’Ambassade du Maroc a participé, en tant qu’invitée spéciale de la Mairie de la ville de Kyustendil, à la 13ème édition du Festival du Pain de Kyustendil, qui s’est déroulée cette année les 15 et 16 août, indique jeudi un communiqué de la représentation diplomatique.

Dans une allocution à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Mme Zakia El Midaoui, a mis l’accent sur l’importance de l’organisation de tels évènements, qui favorisent l’échange entre les cultures et le rapprochement entre les peuples.

Alors que le Maroc commémore le 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et le 41ème anniversaire de la récupération de la province de Oued Eddahab, l’Ambassadeur a souligné l’importance de la commémoration de ces deux événements phares qui constituent une occasion pour réaffirmer l’attachement indéfectible du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite en tant qu’expression de leur mobilisation constante au service de la cause nationale.

Ces deux évènements inscrits en lettres d'or dans l’histoire du Maroc constituent des étapes phares ayant permis de recouvrer l’indépendance du Royaume et le parachèvement de son intégrité territoriale, souligne le communiqué.

Lors de ce festival, l’Ambassade du Maroc à Sofia, seule mission diplomatique à être invitée à cet évènement culturel, a participé avec un stand aux couleurs du Maroc orné de tenues traditionnelles et de produits de l’artisanat marocains.

Le stand marocain visité par des représentants des autorités locales et des invités officiels (élus, hauts fonctionnaires, artistes et sportifs) a connu un franc succès de par le nombre de visiteurs curieux de découvrir les différentes variétés de pain marocain et la façon de les préparer et de les déguster.

Compte tenu de l’engouement qu’a suscité la participation du Maroc à cet évènement culturel et afin de promouvoir davantage la culture marocaine en général et l’art culinaire du Royaume en particulier, la diplomate marocaine a affirmé qu'il a été convenu avec les autorités de la ville d’organiser fin septembre ou début octobre, si les conditions sanitaires imposées par la pandémie de la Covid-19 le permettent, une semaine culinaire marocaine dans la ville de Kyustendil.

Cette semaine culinaire se veut une occasion de mettre à l’honneur la gastronomie marocaine très appréciée en Bulgarie, et partant contribuer davantage au rayonnement du Royaume comme destination touristique et au renforcement de l’échange culturel entre les deux pays.