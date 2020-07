​Nouveau programme de diffusion de longs métrages marocains sur le site web du CCM

Suite au grand succès de l’opération de présentation de longs métrages marocains de fiction et de documentaires sur le site web du Centre cinématographique marocain (CCM), pendant la période de confinement, un nouveau programme sera mis en ligne à partir du mardi 14 juillet 2020, a annoncé le CCM dans un communiqué dimanche.

Le nouveau programme sera constitué de plus de trente courts métrages de fiction et une dizaine de longs métrages documentaires, a indiqué la même source, précisant que chaque semaine, trois à quatre courts métrages de fiction et un long métrage documentaire pourront être visionnés à toute heure de la journée ou de la nuit. Et ainsi de suite, pour les semaines suivantes, jusqu’à la fin du programme.

Ces films ont été choisis parmi ceux qui ont participé aux dix dernières éditions du Festival du Court métrage méditerranéen de Tanger pour les courts métrages de fiction, et au Festival national du Film pour les longs métrages documentaires (compétition ou hors compétition), a-t-il ajouté. Le programme de la semaine sera disponible tous les mardis sur le site : https://www.ccm.ma.

Tout en réitérant ses remerciements à tous les ayants-droits “qui ont accepté cette diffusion gratuite avec enthousiasme et générosité”, le CCM a rappelé que les trois premières programmations avaient permis aux cinéphiles amateurs du septième art marocain au Maroc et partout dans le monde, de voir ou de revoir une cinquantaine de films marocains. Et de conclure que le nombre de chargements avoisine les 600.000, dans 101 pays, dont le Maroc qui est en tête du classement.