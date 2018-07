​Nouveau contrat à "long terme" pour Salah

L'attaquant vedette de Liverpool, l'Egyptien Mohamed Salah, a paraphé un "nouveau contrat à long terme" avec le club, a annoncé lundi Liverpool.

Un peu plus d'un an après être arrivé à Liverpool pour 40 millions d'euros, après deux saisons réussies à l'AS Rome, l'attaquant égyptien "a lié son avenir aux Reds", a indiqué le club.

Le joueur de 26 ans a connu une "remarquable première saison avec Liverpool", inscrivant 44 buts en seulement 52 matches. C'est le nombre de buts le plus important marqué par un joueur de Liverpool en une saison, après celui de Ian Rush, avec 47 buts.

Salah était de la partie avec l'Egypte au Mondial-2018 en Russie où il a marqué deux buts, mais sa sélection a quitté le tournoi au premier tour après trois défaites consécutives.