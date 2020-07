​Netflix dévoile les coulisses du tournage de “The Old Guard” à Marrakech

La plateforme américaine Netflix vient de dévoiler des images et des clips exclusifs des coulisses de tournage de “The Old Gard”, un film mettant en vedette l’actrice Charlize Theron et tourné en grande partie à Marrakech.

Le tournage au Maroc a duré environ deux semaines, avec le soutien d’une grande équipe locale qui a aidé les cinéastes avec toute la logistique nécessaire. La ville de Marrakech apparaît dans plusieurs séquences du film et des scènes représentant l’Afghanistan et l’Afrique ont été tournés dans plusieurs régions du Maroc.

Les lieux de tournage à Marrakech comprenaient l’hôtel El Fenn, le village berbère d’Obaki sur le Plateau du Kik (une région des montagnes de l’Atlas qui faisait également office de village afghan), ainsi que la place Jemaa El-Fna, Tamansourt, Harbil, Tayzelt, le désert d’Agafay, Boukhriss et Kettara.

Netflix s’est associé à des artistes du monde arabe pour créer une affiche locale qui reflète l’histoire du film et la présence des personnages principaux à Marrakech. Ainsi, l’artiste Ahmed Rafaat a repensé l’affiche en collaboration avec le groupe de tournage pour illustrer des lieux emblématiques de Marrakech tels que Jemaa El-Fna.

Diffusé exclusivement sur Netflix, “The Old Guard” relate l’histoire d’une petite bande de mercenaires immortels, dirigée par la redoutable Andy (Charlize Theron), qui se bat depuis des siècles pour protéger le monde. “The Old Guard” est l’adaptation d’une série de comics signée Greg Rucka. Le film, une oeuvre pleine d’action, a été réalisé par Gina Prince-Bythewood (“Love and Basketball” et “Beyond the Lights”).

Alors catégorie B certes, mais catégorie B efficace ! Bien que The Old Guard manque de fraîcheur, il ne manque pas de tripes et comporte de nombreuses séquences qui raviront les amateurs du genre. À la croisée des chemins entre Highlander et Expendables, on peut même dire que le film assume ses imperfections pour mieux faire ressortir ses qualités à la tête desquelles on retrouve Charlize Theron. L’actrice au look très années 90 pour l’occasion fait parler son physique et flingue ou tranche tout ce qui croise sa route avec envie. À ses côtés, Kiki Layne fait ses premiers pas dans le genre en offrant une prestation solide.

Il faut d’ailleurs saluer le travail de Gina Prince-Bythewood, réalisatrice inconnue par chez nous, qui laisse les chorégraphies martiales s’exprimer et être au service du scénario. Cela se ressent particulièrement lors des combats groupés où l’on ne peut qu’apprécier la coordination spectaculaire de guerriers luttant ensemble depuis des centaines d’années. Pour le coup, chaque scène d’action de The Old Guard raconte quelque chose sur ses personnages et c’est assez rare pour être apprécié à sa juste valeur.

