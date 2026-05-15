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​Mondial-2026 : L'Iran en Turquie pour son dernier stage de préparation

L'équipe nationale iranienne partira ce lundi matin pour un stage de préparation en Turquie avant de rejoindre les Etats-Unis où elle doit disputer la Coupe du monde 2026, qui débute le 11 juin, a annoncé samedi le sélectionneur Amir Ghalenoei.

Dimanche 17 Mai 2026

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Ce stage de préparation s'effectuera à Antalya, où la Team Melli avait déjà disputé des matches amicaux fin mars, a précisé M. Ghalenoei sur le site de la Fédération iranienne de football.
La sélection comprendra 30 joueurs, dont 26 au maximum seront finalement retenus pour le Mondial. Parmi les joueurs appelés figurent le gardien vétéran du Tractor SC Alireza Beiranvand (33 ans) et l'attaquant de l'Olympiakos Mehdi Taremi.
"Choisir 30 joueurs pour ce dernier stage de préparation avant la Coupe du monde a été la décision technique la plus difficile de ma carrière d'entraîneur", a déclaré Amir Ghalenoei, assurant qu'il avait composé sa liste en se basant uniquement sur "des critères techniques".
A Antalya, l'Iran espère disputer deux matches amicaux, même si seule une rencontre face à la Gambie le 29 mai a été confirmée jusqu'ici, selon Sam Mehdizadeh, agent de matches irano-canadien à la tête d'une société organisant des rencontres amicales impliquant la sélection iranienne.
Les joueurs doivent également profiter de leur présence en Turquie pour effectuer les démarches liées à l'obtention de visas pour les Etats-Unis, en plein conflit entre Téhéran et Washington.
Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, a affirmé jeudi qu'aucun visa n'avait encore été délivré à la Team Melli, alors que Téhéran cherche à avoir des garanties que sa délégation obtiendra des visas en vue du séjour aux Etats-Unis.
M. Taj et la délégation iranienne ont rencontré samedi à Istanbul le président de la Fédération turque de football (TFF), Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, et le secrétaire général de la Fifa, Mattias Grafström, a indiqué la TFF sur X.
"Au cours de cette rencontre, des évaluations ont été faites concernant le camp d'entraînement et les préparatifs prévus par l'équipe nationale iranienne en Turquie avant la Coupe du monde", a-t-elle ajouté.
L'Iran, qui établira son camp de base à Tucson, en Arizona, doit débuter sa Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin, avant d'affronter la Belgique dans cette même ville puis l'Egypte à Seattle, au sein du groupe G.


Libé
Dimanche 17 Mai 2026

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