​Miguel Ángel Silvestre intègre l'ultime saison de “La Casa de Papel”

Nouveau venu dans la bande ou nouvel ennemi ? Pour avoir la réponse, il va falloir attendre que Netflix en dévoile un peu plus sur le rôle de Miguel Ángel Silvestre dans La Casa de Papel, rapporte Télé-Loisirs. En effet, si la saison 4 a laissé de nombreuses questions en suspens, la plateforme de streaming a enfin annoncé la commande d'un cinquième et ultime chapitre, dont la production a commencé le lundi 3 août 2020. Et pour ces nouveaux épisodes, la série a choisi d'introduire un nouveau personnage, qui sera donc incarné par l'espagnol Miguel Ángel Silvestre.

Né le 6 avril 1982 à Castellón de la Plana, en Espagne, Miguel Ángel Silvestre se destine à devenir un joueur de tennis professionnel, mais à cause d'une blessure à son épaule, il met fin à sa carrière. A la suite de cette expérience, il étudie la physiothérapie et fait ses premiers pas comme mannequin. Cependant, sa tante l'introduit dans le monde du théâtre, ce qui le pousse à étudier l'art dramatique, l'expression corporelle, la danse moderne et l'acrobatie. Il choisit donc de devenir comédien et obtient progressivement des rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma.

En 2005, il décroche son premier rôle en tant que personnage principal dans le film La distancia, d'Iñaki Dorronso, où il joue un boxeur à problèmes. C'est grâce à ce long-métrage que le comédien remporte deux prix : le prix A Future of Cinema lors de la 20e édition du Cinemajove Valencia et le prix de la meilleure révélation en tant qu'acteur au Festival Cinespaña, qui s'est tenu à Toulouse, en France. L'acteur enchaîne ensuite les films tels que Lost Destination d'Eduardo Chapero-Jackson en 2011, Les Amants passagers de Pedro Almodóvar en 2013, ou encore Ibiza d'Alex Richanbach, sorti en 2018 sur Netflix.

Mais si le comédien espagnol multiplie les productions cinématographiques, il ne délaisse pas la télévision. Bien au contraire ! En 2014, Miguel Ángel Silvestre intègre le casting de la série Velvet. Il y joue Alberto Márquez, héritier des galeries Velvet. Néanmoins, c'est grâce à Sense8, une fiction Netflix, que l'acteur décroche une reconnaissance internationale depuis 2015. Il incarne dans cette excellente et hypnotique série, créée par les sœurs Wachowski, Lito, un acteur mexicain secrètement homosexuel lié de façon mystérieuse à sept autres personnes à travers le monde. En 2018, la fiction a tiré sa révérence en tenant toutes ses promesses. En 2017, il interprète Franklin Jurado dans Narcos et devient également l’égérie de la marque de vêtements espagnole Springfield.