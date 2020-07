​Message de condoléances de S.M le Roi à la famille de feu Mohamed El Haloui

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed El Haloui.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de Mohamed El Haloui.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l'ensemble de ses proches, à ses amis et à sa grande famille politique et des droits de l'Homme, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, suite au décès de l'un des fils dévoués du Maroc, connu pour ses valeurs morales, son sincère patriotisme et son attachement solide aux constantes sacrées de la Nation, ainsi que ses vertus de dévouement et d'abnégation dans l'accomplissement des différentes missions et fonctions qu'il a occupées avec compétence, que ce soit en tant que militant et leader de premier plan au sein de l'Union socialiste des forces populaires, ou en tant qu'avocat et professeur universitaire émérite, qui a consacré sa vie à la défense des questions des droits de l'Homme, ou en tant que membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Partageant la peine de la famille suite à cette perte cruelle - la volonté divine étant imparable -, S.M le Roi implore le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans Son paradis parmi ses serviteurs vertueux et de le rétribuer amplement pour ses bonnes oeuvres et services louables rendus à la Patrie.