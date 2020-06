​Meryem Aboulouafa sort son premier album “Meryem”

“Meryem” est le premier album de l’auteure-compositrice et interprète marocaine Meryem Aboulouafa, sorti il y a quelques semaines en Europe et au Maroc par le label français Animal 63 et lancé avec le vidéoclip onirique “Deeply”. Les 11 chansons de l’album, en anglais et en arabe, proposent un voyage musical inédit, à travers une multitude de sonorités qui concilient classicisme solennel et modernité électronique, sublimés par la voix envoûtante de Aboulouafa. L’album Meryem comprend plusieurs morceaux où piano et cordes majestueuses s’accommodent de rythmiques martiales comme dans “Welcome Back to Me” ou “The Accident”. Quant aux mouvements classiques de “Say The Truth and Run”, ils s’accordent brillamment de rythmes syncopés.

Née à Casablanca où elle vit toujours, l’artiste a très tôt plongé dans la musique grâce à son père qui l’initie aux classiques rock, Beatles, Stones et Pink Floyd en tête, ainsi qu’aux grands de la chanson française tels Piaf, Brel et Brassens. Elle prend des cours de solfège et de violon au Conservatoire de musique et écrit des poèmes en arabe et en français qui forment la première étape de son processus de jeu avec les mots. Meryem s’inscrit ensuite à l’École supérieure des Beaux-Arts de Casablanca pour des études d’architecture d’intérieur. Seule à la guitare, elle donne naissance à ses premières chansons. En 2017, Manu Barron, patron d’Animal63, lui propose de réenregistrer certains titres avec de nouveaux collaborateurs.