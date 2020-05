​Marion Cotillard enchante ses fans

Pour célébrer la fête des mères à l’heure américaine, Marion Cotillard a publié une rare photo de sa maternité. Sur ce vieux cliché en noir et blanc, l’actrice rayonne avec son bébé dans les bras et sa mère, la comédienne Niseema Theillaud (68 ans), à ses côtés. Aujourd’hui mère de deux enfants, Marcel (8 ans) et Louise (3 ans), l’actrice de 44 ans ne pouvait pas faire plus plaisir à ses fans qu’en dévoilant un peu de son intimité. Premier admirateur de la star, son compagnon Guillaume Canet, n’a pas manqué de montrer son émotion à la vue de cet heureux souvenir.

Elle se pince la lèvre tant elle semble avoir du mal à croire à ce bonheur... Sur ce sublime cliché personnel, Marion Cotillard dévoile sa joie d’être mère. Accompagnée de celle qui lui a également donné la vie, la comédienne Niseema Theillaud, la star ne quitte pas des yeux son joli bébé dont on devine les joues rondes. S’il n’est pas précisé de date (impossible de savoir s’il s’agit de la naissance de Louise ou de Marcel sur la photo), la star -qui est très attachée à garder sa vie privée... privée, et qui tient à préserver au maximum ses enfants de sa célébrité- surprend avec ce rare souvenir de sa maternité qu’elle a adressé “à toutes les mères”.

Et quel plaisir de découvrir Marion Cotillard ainsi, sans fard et rayonnante auprès des siens! Guillaume Canet, père de ses deux enfants et compagnon à la ville de l’actrice depuis 2007, n’a pas boudé sa joie de voir ce joli souvenir sur l’Instagram de sa belle, et a commenté le cliché d’un coeur et de deux mains qui “bénissent” cet instant précieux.