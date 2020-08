​Malgré la polémique, vous allez bientôt pouvoir accélérer la vitesse de lecture sur Netflix

En fin d’année dernière, l’annonce d’un nouvel outil développé sur la plate-forme Netflix et permettant à ses utilisateurs d’accélérer ou de ralentir à volonté la vitesse de lecture d’un film ou d’une série avait fait naître une polémique parmi les artistes et les cinéastes. Des personnalités telles que Judd Apatow, Brad Bird ou encore Aaron Paul étaient en effet montées au créneau pour critiquer le fait qu’une telle fonctionnalité pourrait dénaturer les oeuvres.

Malgré ces réactions, il semblerait que l’outil en question soit actuellement en train d’être déployé... avec quelques précisions. En effet, selon le site The Verge (relayé par Numerama), le déploiement de la nouvelle fonctionnalité a débuté dès le 1er août, uniquement sur les smartphones Android pour le moment. D’ici quelques semaines, elle devrait concerner tous les comptes, mais uniquement pour les utilisations mobiles (sur téléphones ou tablettes), ainsi que cela avait également été annoncé fin 2019, suite à la polémique.

“Cette fonctionnalité est demandée par nos membres depuis des années”, a ainsi déclaré Keela Robison, vice-présidente des innovations de produit pour Netflix. “(...) nos tests montrent que nos utilisateurs apprécient cette flexibilité, que ça soit pour revoir leur scène préférée ou pour ralentir les choses, s’ils regardent avec des sous-titres ou qu’ils ont des difficultés auditives.”

Afin de réguler leur nouvel outil et d’apaiser les critiques, Netflix a précisé que pour utiliser cette option, les utilisateurs de la plate-forme devraient configurer manuellement chaque nouvelle vidéo, et que leurs réglages ne seraient pas sauvegardés sur les prochains contenus, pour éviter qu’ils ne visionnent une autre vidéo en accéléré par erreur. De plus, seules quatre vitesses de lecture seront disponibles : en 0,5x ou en 0,75x pour le ralentissement, et en 1,25x ou en 1,5x pour l’accélération.

“Nous avons également gardé en tête les inquiétudes de certains créateurs”, a ainsi déclaré un porte-parole de la plate-forme sur The Verge. “C’est pourquoi nous avons plafonné la gamme de vitesses et que nous demandons aux membres de modifier la vitesse chaque fois qu’il regardent un nouveau contenu - au lieu de modifier leurs paramètres selon leur dernière vitesse de lecture.”