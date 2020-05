​Majid Bekkas revisite l’Hymne à la joie sur des airs gnaoua

A l’occasion de la Journée de l’Europe, célébrée chaque année le 9 mai, Majid Bekkas, le “magicien des rencontres musicales”, réinterprétera pour ses fans l’hymne à la joie, l’hymne européen, sur des airs Gnaoua, a indiqué la Délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc. En raison du confinement, la performance sera retransmise lors d’un #StayHomeConcert le samedi 09 mai à 20h30 sur les réseaux sociaux de l’Union européenne au Maroc sur Facebook, Instagram , Twitter et YouTube, a souligné la Délégation sur son site électronique. “Je suis heureux de pouvoir participer à cette célébration (...) et je le fais en revisitant l’hymne à la joie” de Beethoven sur des mélodies du patrimoine musical marocain que j’ai l’honneur de représenter “, a indiqué Bekkas, cité par la délégation de l’UE. L’interprétation de l’hymne européen, par la musique “Gnaoua” rappelle que la musique n’a pas des frontières et qu’elle peut parler un langage universel, précise le portail de la délégation de l’UE.

La mélodie symbolisant l’Union européenne est celle de la Neuvième symphonie composée en 1823 par Ludwig van Beethoven, qui a mis en musique “l’Ode à la joie”, poème écrit en 1785 par Friedrich Schiller, poursuit la même source, ajoutant que l’hymne symbolise non seulement l’Union européenne, mais aussi l’Europe au sens large. Le poème “l’Ode à la joie” exprime l’idéal de fraternité que Schiller avait pour la race humaine, vision partagée par Beethoven.

A l’instar des versions hip hop, techno, jazz band ou trance , la version Gnaoua viendra s’ajouter à toutes les adaptations de cet hymne sans paroles qui évoque, grâce au langage universel de la musique, les valeurs de liberté, de paix et de solidarité incarnés par l’Europe, selon la Délégation, faisant savoir que le guembri, les qarqabou et les percussions traditionnelles remplaceront les instruments classiques.

Chaque année, le 9 mai, la Journée de l’Europe célèbre la paix et l’unité en Europe. Il s’agit de la date anniversaire de la “Déclaration Schuman”. Ce jour-là, en 1950, Robert Schuman, alors ministre français des affaires étrangères, propose dans un discours historique prononcé à Paris une nouvelle forme de coopération politique pour l’Europe, qui rendrait impensable toute guerre entre les nations du continent. La proposition de Robert Schuman est considérée comme l’acte de naissance de ce qui est aujourd’hui l’Union européenne.

Musicien multi-instrumentaliste, compositeur, interprète et ancien professeur de conservatoire de Rabat, Abdelmajid Bekkas est né et vit toujours à Salé. Il a appris la musique gnaoua grâce à maître Ba Houmane, un “Maallem”(maître) gnaoui de Salé dans les années 60 avant de se lancer avec sa propre troupe en revisitant le patrimoine musical marocain et en y intégrant blues et jazz.

Il est depuis 1996 le directeur artistique du festival Jazz au Chellah, organisé par l’Union européenne au Maroc en partenariat avec le ministère de la Culture. Son talent et sa capacité à créer des métissages musicaux inédits lui ont valu le titre de “magicien des rencontres musicales”par la presse. Il a collaboré avec les plus grands noms de jazz au monde tels que Pharoah Sanders, Archie Shepp, Joachim Kühn, Louis Sclavis et bien d’autres. De ses vingtaines d’albums, plusieurs ont été primés dans le monde, “Mogador”, “Out of the Desert “, “Chalaba”, “Kalimba”, “Al Qantara”. Son dernier album, “Magic Spriti Quartet” est sorti en janvier 2020.