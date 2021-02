​Magalie Vaé va faire ses premiers pas au cinéma

En 2005, Magalie Vaé emportait la cinquième saison de la Star Academy. Après le télé-crochet, elle avait sorti un premier album, avant d'en proposer un deuxième, huit ans plus tard, baptisé Métamorphose. En juillet dernier, la maman de 34 ans sortait un nouveau single Des pleurs, extrait d'un futur EP. A cette occasion, elle prenait un virage pop-rock. Comme elle nous l'expliquait, elle est désormais indépendante artistiquement bien loin des diktats des maisons de disque. "Je me sens forcément plus libre car je ne suis plus liée à aucune maison de disque : je fais mes propres choix et je suis surtout mes propres envies ! Personne ne me dicte quoi que ce soit et je pense que c'est ça être artiste. C'est le principal : je suis là pour chanter, être sur scène et partager avec mon public". Et la maman de la petite Elia, âgée de 8 ans privée de son père pendant le confinement, assume toujours parfaitement son passage à la Star Academy. "J'ai toujours défendu la Star Ac', j'ai toujours aimé la Star Ac'. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, aucun regret malgré tout ce qui a pu se passer."

Outre la chanson, celle qui avait fait une apparition inattendue dans The Voice Kids a aujourd'hui de tous nouveaux projets, comme elle l'a révélé sur son compte Instagram. Magalie Vaé a en effet fait ses premiers pas en tant qu'actrice. Elle a publié des photos d'un tournage sur le réseau social. "Une très belle aventure qui commence...", écrit-elle en légende de cette publication. Et quand une abonnée lui demande s'il s'agit d'un téléfilm, elle répond fièrement qu'on parle bien d'un film.

Il sera réalisé par Mathieu Grillon, déjà auteur de Baisse pas les bras avec Jean-Michel Maire. Ce long-métrage va évoquer la maladie d'Alzheimer chez les personnes jeunes. Comme le réalisateur l'indiquait au quotidien régional La Nouvelle République, son tournage est prévu de janvier à avril 2021 et il devrait sortir sur les écrans en novembre prochain. Magalie Vaé va partager l'affiche de ce film avec Alexandre Pesle, qui campait Sylvain dans Caméra Café. Ce n'est pas la première fois que la gagnante de la Star Academy joue la comédie, elle l'avait déjà fait dans Dreams sur NRJ 12.