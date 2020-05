​Lueur d'espoir

16 nouveaux cas confirmés annoncés vendredi à 10h. Voilà qui nous change des chiffres effarants que l'on a eu à subir depuis de longues semaines.

Le bilan des dix-huit heures qui ont précédé fait également état de 73 guérisons et d'aucun décès.

Et pour que l'espoir soit consolidé, il faut s'astreindre aux mesures dictées par les autorités et aux gestes barrières.