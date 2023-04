​Les ventes de ciment en baisse de 5,26% à fin mars

Les livraisons de ciment ont atteint plus de 3,24 millions de tonnes (Mt) à fin mars dernier, soit une baisse de 5,26% par rapport à la même période en 2022, selon l'Association professionnelle des cimentiers (APC).



Pour le seul mois de mars, les livraisons de ciment des membres de l’APC ont atteint 1,19 Mt, contre 1,18 Mt pour la même période en 2022, soit une progression de 0,60%, selon des données des membres de l’APC, à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc et LafargeHolcim Maroc. Il est à rappeler que les livraisons de ciment cumulées à fin février 2023 avaient atteint plus de 2,05 Mt, contre 2,23 Mt pour la même période de 2022, soit une baisse de 8,37%.