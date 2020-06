​Les Brit awards repoussés à mai 2021

Les prochains Brit awards, les récompenses britanniques de la musique pop, ont été repoussés de trois mois et auront lieu le 11 mai 2021, ont annoncé les organisateurs lundi. La cérémonie annuelle a généralement lieu en février à l’O2 Arena de Londres. Les organisateurs ont expliqué avoir pris leur décision après avoir consulté l’industrie musicale et les partenaires de l’événement sur l’impact de la pandémie de Covid-19.

Comptant faire de l’événement “la plus grande soirée musicale”, avec des “superstars” au programme, Geoff Taylor, le directeur général des Brit Awards, considère que “la meilleure façon d’y parvenir en 2021 est de reculer le spectacle de quelques mois en mai”. “Nous sommes déjà en train de planifier un événement spectaculaire qui nous rappellera à quel point la musique a été importante pour nous aider à traverser ces moments difficiles”, a-t-il ajouté.

Au cours de l’édition 2020 des Brit Awards, la chanteuse Billie Eilish, le rappeur Dave, le chanteur Lewis Capaldi et la rappeuse Lizzo s’étaient notamment produits sur scène. De nombreuses autres cérémonies de récompenses artistiques qui se déroulent d’habitude en début d’année ont été repoussées pour laisser le temps au secteur de se remettre de la pandémie. Les Baftas, les récompenses britanniques du cinéma, ont reporté leur remise des prix au 11 avril 2021.