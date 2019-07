​Le win-win maroco-africain

Prolongement naturel et profondeur stratégique du Maroc, l’Afrique est une priorité pour le Royaume et ce rang historique a été confirmé, consacré et consolidé davantage, au cours des vingt dernières années, sous le règne de S.M le Roi Mohammed VI.

Historiques et ancestrales, les relations du Maroc avec les pays africains ont ainsi gagné de l’ampleur en devenant plus amicales et fraternelles, à la faveur d’une multitude d’actions et d’initiatives entreprises sous l’impulsion du Souverain avec comme seul et unique objectif : le partenariat gagnant-gagnant pour le développement et une coopération Sud-Sud tous azimuts.

En effet, ces vingt dernières années ont été marquées par une série de tournées historiques de S.M le Roi Mohammed VI dans plusieurs pays africains. Dans les quatre coins du continent, des visites riches en initiatives et actions en faveur et en direction des Africains qui confirment, si besoin en est, que l’intérêt accordé par le Royaume à l’épanouissement de l’Afrique est désormais inscrit parmi les objectifs prioritaires et immuables de sa politique étrangère.

L’engagement du Maroc aux côtés des pays frères et amis de l’Afrique subsaharienne est, en effet, une réalité des plus palpables. En témoignent l'implication sans équivoque du Royaume dans l'effort de développement durable de ces pays et l'ouverture grandissante des entreprises nationales sur le marché africain.

En ce jour de célébration de la Fête du Trône, force est de rappeler le bilan positif et les retombées bénéfiques de la démarche clairvoyante de S.M le Roi Mohammed VI fondant une diplomatie visionnaire et tournée vers l'avenir.

Outre le volet cultuel et religieux qui demeure l’un des piliers de cette diplomatie d’avenir, eu égard aux liens spirituels et culturels sous-tendant les relations entre le Maroc et les différents pays d’Afrique, la coopération économique a continué à tirer vers le haut et à renforcer un processus de partenariat Maroc-Afrique des plus performants.

A travers les multiples missions notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Cameroun, en Guinée et partout ailleurs, les opérateurs marocains ont pu contribuer à l’accélération de la croissance pour une meilleure intégration africaine et à la consécration de l’objectif '’Made in Africa’’ qui contribuera, sans nul doute, à la stabilisation de l’Afrique et à l’amélioration de son positionnement dans la chaîne de valeur mondiale.

Bien avant le retour historique du Maroc dans sa famille institutionnelle de l’Union africaine, acté en janvier 2017, la cadence de l’ouverture du Royaume sur son environnement africain n’a jamais connu de cesse.

Durant son absence des institutions de l’organisation panafricaine, le Royaume n’a jamais été aussi près de ses pairs africains, à travers une stratégie de partenariat tous azimuts, guidée par une vision clairvoyante et avant-gardiste de coopération Sud-Sud.

Pour l’économiste sénégalais Kadialy Gassama, la longue absence du Maroc de l’UA pendant plus de trois décennies n’a pas empêché le Royaume de tisser des "liens économiques forts" avec presque l’ensemble des Etats du continent.

Dans une tribune publiée récemment dans la presse, il a mis en exergue la stratégie de partenariat gagnant-gagnant développée par le Maroc en Afrique, notant que le Royaume qui possède un important capital de solidarités humaine, historique et culturelle avec l’Afrique subsaharienne, "constitue une donne majeure pouvant indubitablement vivifier l’économie de la région".

Déployée sous l’impulsion de S.M le Roi Mohammed VI, cette ouverture du Royaume sur l’Afrique est citée, aujourd’hui, en modèle réussi de partenariat Sud-Sud et les rapports privilégiés, notamment avec la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, constituent le fer de lance d’une approche d’échanges gagnant-gagnant adoptée corps et âme par le Maroc dans ses rapports avec le continent.

Le Royaume est ainsi devenu, comme l’a relevé récemment le président du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, un acteur clé dans l’intégration économique du continent africain.

"Le Maroc affiche une détermination admirable pour investir sur le continent africain et faire avancer l’intégration économique de l’Afrique", a-t-il affirmé dans une déclaration à la MAP en marge de la 4è assemblée générale annuelle des actionnaires de la plateforme panafricaine d'investissement «Africa50» qui se tenait dans la capitale rwandaise, Kigali.

Ainsi, l’ouverture du Maroc sur son environnement africain est un choix stratégique et un engagement pour l’avenir. Un avenir prometteur de développement et de prospérité que représente le continent.