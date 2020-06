​Le retour aux musées, un souffle d’espoir pour la scène culturelle marocaine

Frappé en plein fouet par la crise sanitaire du coronavirus, le secteur de la culture a su se réinventer au moyen d’un espace numérique, qui lui a permis de nourrir une nouvelle créativité à la portée de quelques clics.

A l’image de l’ensemble des lieux culturels au Maroc, les musées ont dû fermer et poursuivre leurs activités en ligne, conviant à une nouvelle lecture artistique et préparant à un prochain déconfinement au rythme de cette nouvelle réalité. Continuer de s’enrichir artistiquement tout en respectant le confinement a été le majeur défi auquel ont fait face les musées au Maroc comme partout dans le monde .

Pour le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, la FNM a tenu lors de cette période de crise à “apporter la culture, la douceur et l’espoir dans les foyers marocains”. Des initiatives culturelles ont été lancées par la FNM notamment #Lemuséeàlamaison, qui propose de revivre depuis chez soi, les grandes expositions et événements tenus au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, et #Lecinémaàlamaison, organisé en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), qui a offert l’occasion de revoir de grands classiques du cinéma marocain, a indiqué M. Qotbi dans une déclaration à la MAP. Par ailleurs, un retour progressif à la normale est pensé, avec l’organisation de nouvelles expositions prévues dès cet été, une fois l’aval du gouvernement obtenu pour la réouverture des musées, a-t-il poursuivi.

Selon le président du FNM, un “déconfinement culturel” résolument marocain est en cours de préparation, retraçant “des années de créations artistiques marocaines”, dans le strict respect des règles de distanciation et des gestes barrières, afin “d’offrir aux Marocains un retour serein et sécurisé dans l’ensemble des musées sous la tutelle de la FNM”.

S’agissant la reprise culturelle, le FNM prévoit un grand retour avec deux courants qui ont marqué la scène artistique marocaine : la modernité et la contemporanéité. Seront également mises en lumière plusieurs écoles retraçant des parcours d’artistes qui ont marqué ces courants au Maroc, notamment Miloud Labied, Fatima Hassan, Farid Belkahia, Mohamed Melehi et Mohamed Chabaa, a relevé M. Qotbi, soulignant que ces collections proviennent en grande partie du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et de l’Académie du Royaume du Maroc. Parallèlement une exposition en hommage à Jilali Gharbaoui sera tenue au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

La crise sanitaire du coronavirus a transformé l’approche du public face à l’art en permettant d’engager une nouvelle forme pour de la culture, plus accessible via un appareil électronique faisant office de médiation.

Pour Mehdi Qotbi, cette expérience sanitaire a préconisé l’innovation en continu pour être à la portée de chacun là où il se trouve. Partout dans le monde, les artistes ont contribué à égayer le quotidien de millions de personnes par la littérature, le cinéma, la musique et les visites virtuelles des expositions.