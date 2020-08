​Le premier métier de Meghan Markle

Meghan Markle a plusieurs cordes à son arc ! Bien avant d'être actrice et duchesse de Sussex, la femme du prince Harry avait exercé un premier métier pour payer ses factures. Un métier pour lequel elle a un talent particulier.

C’est en 2002 que Meghan Markle a fait ses premiers pas à la télévision. Il s’agissait du soap opéra Hopital Central, dans lequel elle tenait le rôle d’une simple figurante. Malgré les difficultés du métier d’actrice, la femme du prince Harry persévère et devient ensuite mannequin dans le jeu télévisé Deal or no Deal le 12 avril 2006. La version américaine d’A prendre ou à laisser, dans laquelle elle portait la mallette numéro 11. De 2004 à 2009, Meghan Markle écume les différents plateaux de séries américaines, dans lesquels elle aura des petits rôles. Après avoir joué dans le film Remember Me, aux côtés de Robert Pattinson, qui lui permettra de se faire connaître du grand public, la future duchesse de Sussex incarnera le rôle de Rachel Zane pendant les sept premières saisons de la série Suits, avant de rendre son tablier pour son mariage avec le prince Harry.

Mais bien avant de débuter sa carrière d’actrice, Meghan Markle a dû faire des petits boulots pour payer ses factures. Elle s’est donc orientée vers la calligraphie en tant que freelance à mi-temps, où elle proposait notamment ses services pour des calligraphies personnalisées pour des invitations à des mariages. Un talent qui a été très apprécié de la famille royale et qui a énormément servi à celle qui est en guerre contre le Daily Mail, puisqu’elle a plusieurs fois envoyé des cartes de vœux pendant son règne. D’ailleurs, l’Association Luminary Bakery avait reçu une carte de sa part et en avait partagé le contenu sur Twitter. L’occasion donc de découvrir la jolie écriture de Meghan Markle, tout en italique et en arabesques. En plus de la comédie, la duchesse de Sussex a donc un joli talent caché !