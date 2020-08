​Le nouvel album de Rihanna vaudra l'attente

Rihanna a tenu à rassurer ses fans qui s'impatientent de son nouvel album : ils ne seront pas déçus lorsque son nouvel album sortira.

La chanteuse n'a en effet rien publié depuis Anti, en 2016, se concentrant plutôt sur ses percées dans le monde de la beauté et de la mode. Cependant, elle a dévoilé à Entertainment Tonight qu'elle travaillait sur de nouvelles chansons. « Je travaille toujours sur la musique, et quand je serai prête à la sortir, comme je le sens, ça sortira. Et vous n'allez être déçus ! Ça vaudra le coup », a-t-elle teasé.

«Je ne vais pas sortir un morceau juste parce que les gens attendent. Ça a pris du temps, je vais faire en sorte que ça vaille le coup», ajoute-t-elle, avant d'affirmer qu'elle est étonnée de sa longévité dans l'industrie.

«J'ai dix ans de plus, quinze ans de plus. J'ai toujours l'impression que c'était il y a quelques années, là c'est une décennie de plus. C'est à ça que je pense. Mais je suis reconnaissante de pouvoir me lancer dans de nouvelles aventures. C'était amusant, et je ne peux pas me plaindre », ajoute-t-elle.