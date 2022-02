​Le financement vert domine les investissements de la BERD au Maroc en 2021

Le financement vert est arrivé en tête des activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au Maroc en 2021, représentant pour la première fois plus de la moitié de son investissement total dans ce pays. Dans un communiqué publié dimanche dernier, la BERD précise que l’investissement total de la banque, d’un montant de 211 millions d’euros dans 10 projets, était entièrement axé sur le secteur privé, rapporte la MAP. "A travers son Mécanisme de financement d’une économie verte et le Programme pour une chaîne de valeur verte, la BERD a fourni au total 88millions d’euros aux banques partenaires pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les sociétés à investir dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique", relève la banque. Un prêt de 6 millions d’euros à Lamatem, producteur marocain de vêtements médicaux haut de gamme, a été le premier projet de la BERD à bénéficier d’une garantie de partage des risques de la part de l’Union européenne (UE) dans le cadre de son programme de Fonds européen pour le développement durable, qui aide à répondre aux besoins en liquidités à court terme dans le contexte du relèvement de la pandémie de Covid-19. Dans le cadre de ce même programme, la BERD a également accordé un prêt de 10 millions d’euros au fabricant panafricain de matelas Dolidol pour financer un projet de recyclage visant à transformer les bouteilles usagées en polytéréphtalate d'éthylène (PET) en fibres de polyester pour les produits de literie, ajoute la même source. Durant l'année écoulée, la BERD a continué de promouvoir l’investissement étranger direct (IED) et l’intégration régionale en participant à une obligation liée à l’environnement, au social et à la gouvernance émise par Faurecia, grand équipementier automobile européen, pour financer ses opérations au Maroc et soutenir son objectif de devenir neutre en carbone d’ici à 2025. La BERD a également aidé le fromager tunisien Land’or à développer ses activités au Royaume, poursuit le communiqué, notant que la banque a aidé 75 petites et moyennes entreprises (PME) à travers son programme de conseil, mettant l’accent sur les technologies numériques, les femmes entrepreneurs et les questions écologiques. Le Maroc a entrepris en 2021 un certain nombre de réformes clés, souligne la BERD, relevant, qu'avec son soutien, l’Autorité nationale marocaine de régulation de l’énergie a approuvé le tout premier Code du réseau électrique du pays, étape clé dans la libéralisation du secteur de l’électricité et le développement de nouvelles capacités renouvelables. La BERD a aussi lancé un programme d’apprentissage en ligne des marchés de capitaux afin de renforcer les compétences et les connaissances des professionnels du secteur financier en matière de gestion des risques. Pour rappel, le Maroc accueillera pour la première fois l’Assemblée annuelle de la BERD à Marrakech les 10, 11 et 12 mai prochains.