Très active sur les réseaux sociaux, Lana Del Rey n’hésite pas à poster ses opinions tranchées. On se souvient notamment de la violence avec laquelle elle avait clashé Kanye West après son soutien à Donald Trump. Jeudi dernier, la chanteuse a remis le couvert. Dans un long post publié notamment sur Instagram, elle s’adresse au monde de la culture et exprime son agacement d’être critiquée pour le sujet de ses chansons. “Maintenant que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani et Nicki Minaj et Beyoncé ont cartonné avec des chansons sur le fait d’être sexy, de ne porter aucun vêtement, d’être infidèle, etc., puis-je s’il-vous-plaît recommencer à chanter des chansons qui parlent d’être bien dans son corps, de se sentir belle en étant amoureuse même si la relation n’est pas parfaite, de danser pour de l’argent – ou de ce que je veux – sans me faire démolir ou être accusée de rendre les abus glamours ?”, attaque d’emblée Lana Del Rey. “J’en ai ras-le-bol des actrices et chanteuses qui disent que je glorifie les abus alors qu’en fait je suis juste une personne glamour qui chante les réalités des relations émotionnellement abusives très répandues dans le monde”, poursuit-elle. Lana Del Rey continue en déplorant les critiques disant qu’elle a “fait reculer la cause des femmes de plusieurs siècles” avec ses chansons dans lesquelles elle explore son “rôle parfois passif ou soumis” dans ses relations.

“Il doit bien exister une place dans le féminisme pour les femmes qui me ressemblent et agissent comme moi. Le genre de femme qui, quand elle dit non, les hommes entendent oui […], le genre de femme qui se voit arracher son propre histoire et sa voix par des femmes plus fortes ou des hommes qui détestent les femmes”, poursuit Lana Del Rey. La chanteuse de High By The Beach conclut en annonçant que son prochain album sortira le 5 septembre prochain.

Dès sa publication, le coup de gueule de Lana Del Rey a fait vivement réagir sur Twitter.