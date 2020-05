​Le consulat du Maroc à Düsseldorf à pied d'oeuvre pour préparer l'étape du retour

La consule générale du Royaume du Maroc à Düsseldorf, Mme Loubna Ait Bassidi, a passé en revue les mesures prises par le consulat général afin de porter assistance et réconfort à tous les concitoyens bloqués sur place et préparer leur retour éventuel, dans les meilleures conditions possibles.

Mme Ait Bassidi, qui s’est exprimée sur les ondes de Radio MFM, est revenue sur l’ensemble des actions menées par ce consulat afin de répondre favorablement aux demandes des concitoyens bloqués et par la même occasion se préparer pour assurer leur retour au Maroc sains et saufs.

Mme la consule a souligné, dans ce sens, la mise en place d’une cellule de veille et de suivi, chargée d’assurer la communication et le suivi quotidien de nos ressortissants bloqués dans la Région Rhénanie du Nord-Westphalie, qui sont au nombre de 191 personnes.

En plus de la prise en charge, le travail accompli par cette cellule permet la collecte de toutes les informations nécessaires à la préparation de l’opération de rapatriement de ces concitoyens au Royaume le temps venu, assure Mme Ait Bassidi.

Dans le même contexte, madame la consule a déclaré, qu’en cas de réouverture des frontières, les consulats se doivent d’être prêts pour le rapatriement. De ce fait, des bilans sont préparés afin d’être au fait des personnes en situation de handicap, ou les femmes enceintes, à titre d’exemple, en vue d’organiser l’éventuel retour suivant un ordre prioritaire.

La consule générale a tenu, par ailleurs, à remercier nos concitoyens bloqués sur le sol allemand pour leur compréhension et leur patience, malgré tout ce qu’ils ont dû endurer en raison de cette crise sanitaire mondiale et a rappelé que les consulats du Royaume sont tous mobilisés pour alléger leur souffrance.