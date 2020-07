​Le cinéma marocain présent au Festival du film arabe à Séoul

Le 9ème “Festival du film arabe” se tiendra du 16 au 21 juillet dans la capitale sud-coréenne, Séoul, avec la participation du cinéma marocain.

Organisé sous le thème “Focus 2020: le présent et l’avenir des réalisatrices arabes du cinéma”, ce rendez-vous culturel, qui vise à faire découvrir le cinéma arabe au public sud-coréen, sera marqué par la projection de plusieurs films arabes, dont le film marocain, “Le Miracle du Saint Inconnu”, le premier long métrage du réalisateur Alaa Eddine Aljem. Le film raconte l’histoire d’un jeune homme, Amine, qui se cache dans les collines pour tenter d’échapper à la police après avoir volé une importante somme d’argent. Le jeune voleur a réussi à enterrer son butin au beau milieu du désert, un lieu qu’il fait passer pour une tombe avant de se faire arrêter. Libéré de prison de nombreuses années après, il revient sur place pour récupérer “son butin”, avant de découvrir que l’aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour célébrer un saint qui y serait enterré.

“Le miracle du Saint Inconnu” a été primé à la 64e Semaine internationale du cinéma de Valladolid, tenue du 19 au 26 octobre 2019. Dévoilé en mai dernier à l’occasion du Festival de Cannes, ce long métrage a remporté le “Prix de la jeunesse de point de rencontre”.

Par ailleurs, la direction du Festival a fait savoir que cette neuvième édition va permettre aux fans du septième art de visionner des films de réalisateurs et réalisatrices arabes qui ont pu attirer l’attention dans le milieu du 7eme art à travers le monde. Le coup de projecteur sera, par la même occasion, mis sur “différents films des réalisatrices arabes qui ont réussi à réaliser des progrès et s’accaparer l’attention du public”.